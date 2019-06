Zmiany w YouTube - w tym większa kontrola nad filmami

Google zapowiada nowości w YouTube. W najbliższych dniach wprowadzi tam trzy zmiany.

Spis treści

Możliwość przeglądania tematów i powiązanych filmów na stronie głównej oraz w sekcji Następnych

Dzięki tej funkcji można będzie łatwiej przeglądać tematy i powiązane filmy, samodzielnie decydując, czego chce się oglądać więcej. Wyświetlane opcje oparte są na spersonalizowanych sugestiach i mają pomóc szybciej znaleźć to, czego szuka użytkownik. Mogą to być polecenia związane z tym co właśnie ogląda, filmy opublikowane przez aktualnie oglądany kanał lub filmy o tematyce, która może go zainteresować. Nową funkcję można znaleźć na stronie głównej na samej górze i nad sugerowanymi Następnymi filmami. Funkcja jest na razie dostępna w języku angielskim dla zalogowanych użytkowników w aplikacji YouTube na Androida. Wkrótce pojawi się także w aplikacji na iOS oraz na komputerach. W przygotowaniu są też inne wersje językowe.

Usuwanie kanałów, których nie chcesz oglądać z sugestii YouTube

Google da widzom więcej kontroli, żeby mogli decydować, kiedy nie chcą czegoś oglądać. Uproszczony zostanie sposób, w jaki można całkowicie usunąć filmy z danego kanału, z sugerowanych. Wystarczy kliknąć na menu (oznaczone ikonką z trzema kropkami) obok wideo na Stronie głównej lub w Następnych, a następnie wybrać opcję „Nie polecaj kanału”. Od tego momentu użytkownik nie powinien już dostawać żadnych sugestii z nim związanych. Oczywiście, nadal może je znaleźć w wyszukiwarce lub wchodząc bezpośrednio na stronę kanału, a także w zakładce Trendy. Ta nowa funkcja jest już dostępna na całym świecie w aplikacji YouTube na Androida i iOS. Wkrótce będzie dostępna także w wersji desktopowej.

Więcej informacji o tym, dlaczego film został zasugerowany

Teraz, gdy YouTube zasugeruje materiał, widzowie znajdą pod danym wideo specjalny box z dodatkowymi informacjami, dlaczego go widzą. Jak napisano na blogu Google: "zależy nam, aby wyjaśnić użytkownikom mechanizm naszego działania". Nowa funkcja jest już dostępna na całym świecie w aplikacji YouTube na iOS. Wkrótce będzie dostępna także w urządzeniach z systemem Android i komputery stacjonarne.