Zmiany w aktualizacji 21H2 systemu Windows 10

Co jakiś czas do Internetu przeciekają projekty wyglądu systemu Windows 10, tak jest i tym razem. Jakie nowości chce wprowadzić firma Microsoft?

Aktualizacja 21H2 ma wprowadzić ogromne zmiany w wyglądzie systemu Windows 10. Ma być to możliwe dzięki nowemu językowi programowania Fluent Design oraz nowoczesnej platformie UI WinUI 3 służącej do projektowania interfejsów graficznych dla aplikacji kierowanych na Windowsa. Najbardziej charakterystyczną zmianą, która ma zostać wprowadzona to zaokrąglone rogi okien. Pełną listę zmian wraz ze zdjęciami możecie przejrzeć tutaj.

W tamtym tygodniu świat obiegła informacja, że Menu Start oraz Centrum Akcji mają zostać oddzielone od paska zadań. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane w Windows 10X i według firmy Microsoft ma stworzyć wrażenie "pływania". Jak się okazuje, oddzielone zostanie również menu, które się otwiera po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pasku zadań. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na spójny design całego systemu Windows 10.

Póki co firma Microsoft nie podała oficjalnej daty premiery aktualizacji 21H2. Wiadomo jedynie, że będzie to w drugiej połowie roku 2021, a najprawdopodobniej na przełomie października i listopada. Uprzednio jednak trzeba się przygotować na aktualizacje 21H1, która ma być dostępna w pierwszej połowie roku.