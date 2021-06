Zmiany zabezpieczeń Google wpłyną na linki do Youtube i Dysku

Wkrótce publiczne linki do multimediów przechowywanych na Dysku Google i w YouTube przestaną działać.

źródło: adweek.com

Zmiana zabezpieczeń Google zmieni sposób obsługi udostępniania linków na Dysku Google i Youtube. Aktywni użytkownicy będą mogli zrezygnować ze zmiany, jednak pliki i filmy na nieużywanych lub nieaktywnych kontach mogą całkowicie zniknąć.

W przeciwieństwie do fizycznej pamięci masowej, w przypadku plików przechowywanych i udostępnianych z chmury istnieje większe zapotrzebowanie na bezpieczeństwo. W YouTube zmiana zabezpieczeń wpłynie na stare linki do filmów niepublicznych utworzonych przed 1 stycznia 2017 r. Niepubliczny to ustawienie, które pozwala użytkownikom przesłać film, który może oglądać i udostępniać każda osoba mająca link do tego konkretnego filmu, ale nie pojawia się on w wynikach wyszukiwania ani innych miejscach.

Google nie zagłębia się w szczegóły techniczne dotyczące aktualizacji zabezpieczeń. Mówi po prostu o dodaniu klucza zasobów do udostępniania linków, co jest powszechną praktyką wdrożoną przez wiele usług udostępniania multimediów. Zarówno administratorzy, jak i użytkownicy końcowi będą musieli postarać się o to, aby ich linki nadal działały. Na blogu Google napisano:

W ramach tych zmian niepubliczne filmy przesłane przed 2017 r. staną się prywatne od 23 lipca 2021 r.

Od 23 lipca Google ustawi wszystkie niepubliczne filmy przesłane przed 2017 r. jako Prywatne. Prywatne filmy będą widoczne tylko dla użytkowników, którzy je przesłali, oraz wybranych przez nich osób. Gdy te filmy staną się prywatne, począwszy od 23 lipca, wszelkie linki użyte wcześniej do osadzenia lub udostępnienia ich jako niepubliczne przestaną działać.

Jeśli traktujesz swoje filmy niepubliczne jak filmy publiczne (np. są osadzone w witrynach stron trzecich lub udostępnione w mediach społecznościowych), zalecamy zrezygnowanie z tej zmiany. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować, Twoje istniejące łącza będą nadal działać tak, jak dzisiaj, ale nie uzyskają korzyści z aktualizacji zabezpieczeń.

Użytkownicy z kontami osobistymi, którzy nie należą do domeny Google Workspace, od 26 lipca 2021 r. otrzymają powiadomienie z Dysku Google informujące o plikach, których dotyczy problem. Otrzymają wtedy możliwość usunięcia aktualizacji zabezpieczeń.

Zobacz także: Jak korzystać z tego samego konta WhatsApp na dwóch telefonach?

Źródło: slashgear.com, theverge.com, thehindubusinessline.com