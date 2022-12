Zmierzch anten i dekoderów? Sprawdzamy, jak działa GONET.TV - telewizja internetowa

Z telewizji tradycyjnej korzysta co raz mniej osób. Z każdym rokiem większą część swojego życia rozrywkowego przenosimy do sieci. GONET.TV stara się sprostać naszym oczekiwaniom. Czy mu się to udaje?

Czym jest GONET.TV?

GONET.TV to telewizja online, do której działania potrzebujemy jedynie urządzenia takiego jak smartfon, komputer, tablet czy telewizor smart. Pozbywamy się w tym przypadku dodatkowych kabli, dekoderów (chociaż taki też możemy dokupić, jeśli mamy starszy telewizor) i anten. Co więcej, przestajemy być uzależnieni od warunków pogodowych. Ile to razy się zdarzało, że nawet współcześnie podczas ulewnego deszczu czy obfitych opadów śniegu jakość sygnału woła o pomstę do nieba.

Telewizja internetowa to jednak nie wszystko, czego możemy spodziewać się po GONET.TV. Poza dużą liczbą programów na żywo zyskujemy także dostęp do bogatej biblioteki VOD oraz stacji radiowych.

Co oferuje GONET.TV?

Jeśli chodzi o zawartość GONET.TV, możemy ją podzielić na 3 sekcje:

Telewizja na żywo

Serwis VOD

Stacje radiowe

Telewizja na żywo

GONET.TV (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

W ramach usługi otrzymujemy dostęp do 127 stacji telewizyjnych na żywo. Możemy oglądać nie tylko podstawowe programy, takie jak TVP, Polsat, TVN, Tele5 czy TV 4. Dostawca gwarantuje nam także dostęp do mnóstwa stacji filmowych, dokumentalnych, informacyjnych czy muzycznych. Znajdziemy tutaj także treści przeznaczone dla dzieci. Fox, Paramount Channel, Stopklatka TV, Filmbox Premium, Eleven Sports, National Geographic czy History to tylko mały wycinek dostępnych stacji.

Co więcej, nie jesteśmy ograniczeni tylko do tego, co jest nadawane na żywo. Mamy także dostęp do treści archiwalnych. W zależności od stacji jest to 30, 14 lub 7 dni wstecz. Co ważne, w serwisie możemy także planować nagrania programów, które dopiero będą emitowane. Nie jest przy tym wymagane korzystanie aktualnie z serwisu. Po emisji program będzie dostępny w sekcji Moje. Dostępna jest również funkcja przewijania. Jeśli umknie nam jakiś ważny szczegół, czy nie dosłyszymy dialogów, możemy bez problemu cofnąć nadawany aktualnie na żywo program.

Wideoteka

GONET.TV (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Serwis VOD w GONET.TV nazwany jest Wideoteką. Znajdziemy tutaj mnóstwo treści, które podzielone są na poszczególne kategorie.

Filmy

Seriale

Sport

Aktualności

Zabawa

Dokumenty

Dla dzieci

Próżno tu szukać głośnych nowości, jednak bez problemu znajdziemy starsze filmy i seriale, których część uchodzi już dzisiaj za kultowe. Fani polskich produkcji będą zadowoleni, ponieważ znajdziemy tutaj naprawdę bardzo dużo naszych rodzimych filmów, seriali i programów. Mówimy tu zarówno o klasycznych obrazach, takich jak np. Potop, ale także nowszych produkcji, jak np. Dom Zły.

Wybrane treści możemy filtrować nie tylko po rodzaju, ale także gatunku. Przykładowo, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy z listy wyświetlanych filmów usunęli westerny czy dramaty, a horrory i thrillery umieścili na szczycie listy. Dzięki temu właśnie tego typu propozycje będą nam się wyświetlały w pierwszej kolejności. Możemy także dodać własne filtry i wyszukać produkcje według kraju pochodzenia.

Stacje radiowe

GONET.TV (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Dzięki GONET.TV zyskujemy także dostęp do mnóstwa stacji radiowych. Domyślnie ustawione są nasze rodzime rozgłośnie, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy przefiltrowali radia według kraju nadawania. Masz ochotę na rozgłośnię z Urugwaju albo stację specjalizującą się w muzyce latynoskiej? Proszę bardzo.

Interfejs

Uruchamiając GONET.TV naszym oczom ukazuje się interfejs raczej nie kojarzący się z nowoczesnymi serwisami pokroju Netflixa czy Disney Plus. Po naciśnięciu na stronie głównej Włączyć TV przechodzimy do kolejnej sekcji. Tutaj możemy wybrać interesującą nas w danej chwili zakładkę:

Wideoteka - filmy, seriale i programy na życzenie

- filmy, seriale i programy na życzenie Moje - tutaj znajdziemy nasze nagrania

- tutaj znajdziemy nasze nagrania Telewizja online - w tej sekcji możemy oglądać stacje telewizyjne na żywo

- w tej sekcji możemy oglądać stacje telewizyjne na żywo Wyszukiwarka - jeśli chcemy wyszukać konkretnego tytułu, jesteśmy w odpowiednim miejscu

- jeśli chcemy wyszukać konkretnego tytułu, jesteśmy w odpowiednim miejscu Radio - tutaj znajdziemy stacje radiowe z całego świata

- tutaj znajdziemy stacje radiowe z całego świata Pogoda - ciekawa opcja, która wyświetla aktualną temperaturę

- ciekawa opcja, która wyświetla aktualną temperaturę Ustawienia - tutaj możemy sprawdzić aktualne ustawienia usługi i aplikacji, ale także przedłużymy ważność subskrypcji oraz wybierzemy interesujący nas plan

Możliwość filtrowania treści (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Sam interfejs jest dość ubogi, jednak dzięki temu bardzo intuicyjny. Przykładowo, po wybraniu telewizji na żywo, wyświetlają nam się poszczególne stacje oraz programy, które są aktualnie nadawane. To wszystko na osi czasu, dzięki czemu szybko możemy sprawdzić, co będzie następne. Po kliknięciu w interesujący nasz kafel możemy zdecydować, czy oglądamy program na żywo, czy jednak chcemy go nagrać i obejrzeć później.

Na wszystkich urządzeniach usługa wygląda dokładnie tak samo. Dzięki temu bez problemu możemy przenieść się z telewizora na tablet. Unikamy tu konieczności przyzwyczajania się do innego układu, co jest dużym plusem.

GONET.TV (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Na czym oglądać GONET.TV?

GONET.TV możemy oglądać na wielu urządzeniach. Wersja przeglądarkowa dostępna jest na komputerach. Natomiast w przypadku smartfonów, tabletów oraz telewizorów smart możemy liczyć na dedykowaną aplikację. Mi często zdarzało się korzystać z serwisu na konsoli Xbox Series X. Niestety nie pobierzemy tu aplikacji, jednak na wbudowanej przeglądarce działa bez zarzutu.

Jeśli nie dysponujemy telewizorem z systemem smart, możemy skorzystać z oferty z dekoderem. W przypadku tego urządzenia, poza GONET.TV pobierzemy dowolną aplikację ze sklepu Google Play, co sprawi, że możemy za jego pośrednictwem korzystać także z innych serwisów VOD. Niestety nie miałem możliwości przetestowania tego urządzenia.

GONET.TV na smartfonie (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) GONET.TV na smartfonie (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) GONET.TV na smartfonie (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Kwestie techniczne

Do działania usługi wystarczy łącze internetowe o prędkości 3 Mb/s. Dzięki temu nie musimy się martwić o stabilność połączenia. Ja testowałem usługę korzystając zarówno ze stałego łącza, jak i internetu mobilnego. Nie zdarzyło się, aby oglądane programy się zacinały bądź długo ładowały. Wszystko działa szybko i stabilnie.

Niestety fani wysokich rozdzielczości będą rozczarowani. W przypadku GONET.TV nie mamy co liczyć na jakość 4K. Jeśli chodzi o stacje telewizyjne, to 90 z nich dostępnych jest w jakości HD. W przypadku pozostałych musimy liczyć się z niższą jakością. Jest to jednak uzależnione od dostawców, a nie samej usługi.

Ile to kosztuje?

Koszt GONET.TV uzależniony jest od pakietu, jaki wybieramy. Podstawowa usługa to koszt rzędu 29 zł miesięcznie. W tym wariancie otrzymujemy dostęp do 127 stacji telewizyjnych, prawie 1500 filmów oraz możliwości korzystania z archiwum do 30 dni wstecz. Możemy skorzystać z promocji, w której pierwsze 14 dni kosztuje jedynie 1 zł. Dopiero później kwota wzrasta do 29 zł miesięcznie.

Drugim najpopularniejszym obok klasycznego, jest pakiet MINI. W tym przypadku otrzymujemy dostęp do 28 kanałów na żywo, z możliwością dostępu do archiwum do 3 dni wstecz, 393 filmów oraz możliwości nagrywania 10 audycji. Za pierwsze 14 dni zapłacimy symboliczną złotówkę, natomiast później miesięczny dostęp będzie nas kosztował jedynie 9,90 zł.

Za dostęp do kanałów TVN 24 oraz TVN BiS oraz 7-dniowe archiwum zapłacimy dodatkowo 8,99 zł miesięcznie (3,99 zł za pierwsze 14 dni). Kupno specjalnego dekodera to koszt rzędu 339 zł.

GONET.TV (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Możemy zdecydować się na dostęp do usługi na 1, 3, 6 lub 12 miesięcy. W przypadku rocznej subskrypcji otrzymujemy zniżkę. Wtedy miesiąc korzystania kosztuje nas 27 zł.

Za dostęp do usługi możemy zapłacić przelewem, kartą, blikiem, telefonem lub opłacić rachunek na poczcie. Jest to szczególnie przydatna opcja dla osób, które nie radzą sobie z płatnościami online lub nie chcą udostępniać w sieci swoich wrażliwych danych.

GONET.TV - czy warto?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Wszystko zależy od naszych preferencji. Jeśli chcemy korzystać z telewizji, jednak irytują nas jej ograniczenia w tradycyjnej odsłonie, jak najbardziej mogę polecić usługę. Na pewno biorąc pod uwagę ilość oraz treść kanałów, wyjdziemy na tym o wiele taniej. Co więcej, nie musimy uwiązywać się żadną umową u operatora. No i przede wszystkim ograniczamy do minimum kable i dodatkowe urządzenia. Wystarczy łącze internetowe, aby móc cieszyć się z mnóstwa możliwości.

Ja z kolei nie jestem fanem telewizji jako takiej i jak dla mnie, mogłaby aktualnie nie istnieć. W momencie, kiedy dookoła mam dostęp do mnóstwa serwisów VOD, gdzie mogę oglądać rzeczywiście interesujące mnie i przede wszystkim nowe treści, rękami i nogami stanę po stronie takich platform jak Netflix czy Disney Plus. Jedynymi transmisjami, jakie mnie w ostatnim czasie rzeczywiście interesowały to mundial. Mogłem go jednak oglądać legalnie w internecie zarówno na stronie TVP, jak i w aplikacji mobilnej.

GONET.TV (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Podsumowując, jeśli ktoś chce korzystać z telewizji oraz oferowanych przez nią programów, GONET.TV będzie doskonałym wyborem, ponieważ oferuje mnóstwo kanałów oraz dodatkowych w treści w stosunkowo niskiej cenie i bez zobowiązań. Z kolei dla osób, dla których telewizja jest zbędnym dodatkiem, bez którego da się żyć, GONET.TV nie zaproponuje raczej nic odkrywczego i ciekawego.

Usługa działa stabilnie, a korzystanie z niej jest bardzo wygodne. Jeśli rzeczywiście potrzebowałbym dostępu do standardowej telewizji, bez mrugnięcia okiem zamieniłbym antenę na aplikację w telewizorze i z otwartymi ramionami przyjął GONET.TV w swoim życiu.