Zmniejszona pojemność baterii Galaxy S22+ ponownie potwierdzona

Seria Galaxy S22 bez wątpienia przyniesie szereg ulepszeń, które są oczekiwane od każdego nowego flagowca. Niestety, jednak z nich nie zostanie wprowadzona, przynajmniej w Galaxy S22 i S22+.

Jak ujawniono w ostatnich tygodniach, pojemność baterii w obu modelach zostanie zmniejszona o 300 mAh. Galaxy S22 będzie miał baterię o pojemności 3,700 mAh, a ta w Galaxy S22+ będzie oferować pojemność 4,500 mAh. Jedynie Galaxy S22 Ultra ma posiadać to samo 5,000 mAh jak S21 Ultra.

Na początku tego tygodnia dostaliśmy potwierdzenie, że podstawowy model Galaxy S22 rzeczywiście będzie miał mniejszą baterię niż jego poprzednik, a dziś podobne potwierdzenie dotarło do Galaxy S22+. Bateria w tym modelu została certyfikowana w Korei, a jej zdjęcie na żywo dość wyraźnie pokazuje wartości pojemności. Telefon będzie miał baterię o typowej pojemności 4,500 mAh, a nominalna pojemność to 4,390 mAh.

Źródło: OnLeaks x zouton.com

Na pewno zastanawiające jest, jaki czas pracy na baterii zapewnią telefony z serii Galaxy S22. Mówi się, że S22 i S22+ będą wyposażone w mniejsze ekrany (6,1 cala i 6,55 cala), a jeśli nowe procesory Snapdragon i Exynos będą bardziej wydajne niż tegoroczne układy, to czas pracy na baterii może być podobny do tego, co widzimy w Galaxy S21 i S21+.

Wszystkiego dowiemy się jednak dopiero po premierze smartfonów z serii Galaxy S22. Ma się ona odbyć na początku 2022 roku, choć pewne plotki mówią, że premiera ta ma się odbyć już w grudniu.