Znacząca aktualizacja CarPlay - nowy wygląd Map Google na pokładzie

Mapy Google na sprzęt od Apple otrzymały potężną aktualizację. Pisaliśmy już o powrocie Map Google na zegarki Apple Watch, a to nie koniec nowości. Google postanowiło zaktualizować aplikację na iPhone. Z pozoru wygląda ona tak samo, ale wystarczy podłączyć iPhone'a do samochodu, aby zauważyć zmiany. Google postanowiło lepiej zintegrować swoją aplikację z Apple CarPlay.

Aplikacja Mapy Google posiada wsparcie dla CarPlay od początku istnienia tego systemu łączności iPhone'a z systemami inforozrywki w nowoczesnych samochodach, ale do tej pory integracja ta była znacznie uboższa, niż w przypadku Map o Apple. Niestety systemowe rozwiązanie giganta z Cupertino słabo sprawdza się w Polsce, przez co większość użytkowników i tak korzysta z Map Google. Teraz również one otrzymały pełną kompatybilność z CarPlay i mogą działać w tle obok innych programów.

Nowe Mapy Google pozwalają na wyświetlanie wskazówek nawigacji w obrębie całego interfejsu CarPlay. Pojawił się także specjalny widget na ekranie domowym, dzięki któremu obok nawigacji odpalimy między innymi Spotify czy Apple Music.

