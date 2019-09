Znajdź błąd w aplikacji – Google zapłaci Ci za to

Google chce, aby użytkownicy Androida czuli, że jego platforma jest bezpieczna, wiedząc, że zaufanie ludzi może zostać podważone, gdy media są pełne nagłówków najnowszych zagrożeń bezpieczeństwa.

Mając to na uwadze, Google ogłosił w tym tygodniu, że rozszerza swój program premiowy za wykryte błędy. Program nagradza badaczy bezpieczeństwa, którzy ujawniają luki w zabezpieczeniach, aby mogły zostać one załatane tak szybko, jak to możliwe. Google, który co prawda ma dość głębokie kieszenie, jeśli chodzi o finansowanie takich rzeczy, powiedział, że zmienia swój program Google Play Security Reward Program (GPSRP), aby nie tylko obejmował własne produkty, ale dodatkowo zawiera wszystkie aplikacje w oficjalnym sklepie Google Play, które miały co najmniej 100 milionów instalacji. Jeśli znajdziesz poważną lukę w zabezpieczeniach w takiej popularnej aplikacji na Androida, możesz skontaktować się z Google, a nie z deweloperem aplikacji, a Google nie tylko powiadomi programistę o wadach, ale także zapłaci Ci za Twoją pracę.

Google twierdzi, że pomógł już ponad 300 000 twórcom aplikacji naprawić błędy w około milionie aplikacji na Androida w Google Play, wypłacając w przeszłości 265 000 USD. Wzrost oferowanych nagród spowodował, że Google wypłaciło 75 500 USD w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jest bardzo powszechne, że słabo zakodowane aplikacje mobilne zawierają luki w zabezpieczeniach – nawet jeśli nie zostały utworzone ze złośliwą intencją. W związku z tym trudno narzekać na to, że Google rozszerza swój program premiowy za błędy, aby zachęcić więcej badaczy zajmujących się bezpieczeństwem do szukania luk bezpieczeństwa w najczęściej używanych aplikacjach.

Źródło: Bitdefender