Znakomite Railway Empire za darmo w Epic Games Store

Epic Games po raz kolejny zachęca nas do odwiezienia swojego cyfrowego sklepu. Tym razem za darmo możecie zgarnąć strategię Railway Empire i artystyczną przygodówkę - Where The Water Tastes Like Wine.

Kolejny tydzień i kolejne darmowe gry od Epic Games Store, a tych przecież nigdy za wiele, prawda? Tym razem możemy liczyć na Railway Empire oraz Where The Water Tastes Like Wine. Ta pierwsza produkcja to strategia ekonomiczna, która przenosi nas do XIX wieku. Gracze wcielają się w właścicieli "młodej", początkującej firmy transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem kolei. Do naszych obowiązków będzie należeć nie tylko rozwój firmy, ale również zadbanie o to, aby konkurencja zbytnio nam nie przeszkadzała.

Where The Water Tastes Like Wine to z kolei artystyczna gra przygodowa, której akcja toczy się w czasach Wielkiego Kryzysu na terenie USA. Nieliniowa fabuła i mnogość wyborów zapewni wam wiele godzin przyjemnej rozgrywki.

Choć powyższe produkcje nie są może największymi hitami, to z pewnością warto dać im szansę. Szczególnie, jeśli poszukujecie czegoś nowego i nietuzinkowego.

