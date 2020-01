Znakomity cyberpunk-horror - Observer, doczeka się kontynuacji!

Polskie studio Bloober Team opublikowało właśnie teaser zwiastujący nadejście kolejnej produkcji. Wszystko wskazuje na to, że doczekamy się kontynuacji znakomitego Observera.

Krakowskie studio Bloober Team specjalizuje się w pierwszoosobowych horrorach. Deweloper zasłynął swoim znakomitym debiutem w postaci Layers of Fear. Następnie zespół skupił się na osadzonej w mrocznej przyszłość grze Observer, w której główną rolę zagrał, zmarły niedawno aktor - Rutger Hauer. Cyberpunkowy horror okazała się kolejnym przebojem studia. Co więcej, produkcja ta przyczyniła się w 2018 roku do zwycięstwa Bloober Team w Paszportach POLITYKI w kategorii “Kultura cyfrowa".

Po tym znakomitym okresie, polski zespół wydał dwie, nieco chłodniej przyjęte gry - Layers of Fear 2 i Blair Witch. Najwyraźniej studio chce powrócić do swojego najwybitniejszego dzieła, opublikowany dzisiaj teaser nie pozostawia wątpliwości co do tego, że już niebawem usłyszymy pierwsze konkrety o Observer 2.

Teaser choć może mało treściwy, to aż nad wyraz wymowny. Gdybyście mieli jeszcze jakieś wątpliwości, to studio postanowiło oznaczyć ów materiał na swoim oficjalnym koncie na Twiterze, hashtagami: cyberpunk, horrorgame.

Dla przypomnienia, gra Observer ukazała się w 2017 i obecnie jest dostępna m.in. na konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch oraz PC-tach.

