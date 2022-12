Znalazłam kilka prawdziwych hitów podczas wyprzedaży! Te sprzęty AGD warto kupić

Jeśli rozglądasz się za nowym sprzętem do kuchni lub upatrzyłeś sobie wymarzony model, którego cena przekracza twój budżet - mam dobre wieści. W Neonet ruszyła wielka wyprzedaż! Sprawdź, które urządzenia AGD kupisz z dużym rabatem.

Jeśli nadal szukasz idealnego prezentu gwiazdkowego z okazji zbliżających się świąt lub polujesz na okazje, najnowsza akcja Neonet może Cię ucieszyć. Już dziś ruszyła Ekspresowa Wyprzedaż, dzięki której masz szansę zaoszczędzić naprawdę spore kwoty. Promocją zostały objęte m.in. sprzęty AGD wolnostojące, do zabudowy i nie tylko. Aby skorzystać ze zniżek, wystarczy wpisać w koszyku kod rabatowy: WYPRZEDAZ

Ekspresowa wyprzedaż w Neonet - przegląd atrakcyjnych ofert AGD

Ekspres ciśnieniowy DELONGHI Dinamica Plus ECAM370.95T automatyczny

Rodzaj: Automatyczny

Rodzaj kawy: Ziarnista, Mielona

Moc/Ciśnienie: 1450 W/19 bar

Rodzaj młynka: Stalowy

Dostępne kawy: Moja Kawa, Espresso, Czarna kawa, Doppio+, Long, Cappuccino, Cappuccino+, Cappuccino Mix, Latte Macchiato, Caffe Latte, Espresso Macchiato, Flat White, Spienione mleko

System spieniania mleka: zintegrowany pojemnik do mleka

Taniej o 700 zł - przejdź do oferty

Pralka SAMSUNG WW8NK52E3PW 8 kg 1200 obr EcoBubble

Wymiary GxSxW: 45,6 x 60 x 85 cm

Pojemność: 8 kg

Głębokość: 45,6 cm

Max. wirowanie: 1200 obr/min

Zużycie en. (na 100 cykli) :63 kWh = 48,51 zł rocznie

Ilość programów: 16

Taniej o 520 zł - przejdź do oferty

Suszarka SAMSUNG DV90T5240AE Optimal Dry AI Control

Wymiary (GxSxW): 60 x 85 x 60 cm

Wsad: 9 kg

Pompa ciepła: Tak

Roczne zużycie en.: 176 kWh

Silnik inwerterowy: Tak

Taniej o 530 zł - przejdź do oferty

Odkurzacz pionowy ELECTROLUX WELL Q8-P, WQ81-PANIM

Maks. czas pracy / Turbo: 53 min / 14 min

Rodzaj: Pionowy, Bezprzewodowy, Bezworkowy

Poziom hałasu: 80

Pojemność zbiornika [l]: 0,3

Funkcja mycia: Nie

Funkcje odkurzacza: Wskaźnik naładowania baterii

Taniej o 600 zł - przejdź do oferty

Robot sprzątający IROBOT Roomba i5+

Rodzaj: Robot sprzątający, Bezworkowy, Bezprzewodowy

Pojemność zbiornika [l]: 0,4 l

Czujniki: Zaawansowana nawigacja Technologia Reactive Sensor Czujnik Dirt Detect Czujniki śledzenia podłoża

Funkcja mycia: Nie

Funkcje odkurzacza: Automatyczny powrót do bazy

Inne: Autoopróżnianie do stacji ładująco-czyszczącej Clean Base Technologia Imprint Link – automatyczna współpraca robotów Współpracuje z aplikacją iRobot Home Współpracuje z Google Home i Amazon Alexa Sprzątanie w równych liniach

Taniej o 690 zł - przejdź do oferty

BOSCH Robot planetarny OptiMUM MUM9BX5S22

Moc: 1500 W

Pojemność misy: 5,5 l

Liczba prędkości: 7

Sterowanie: Elektroniczne

Funkcje: Mieszanie, Ucieranie, Ubijanie, Zagniatanie ciasta, Miksowanie

Tryb pulsacyjny: Tak

Taniej o 500 zł - przejdź do oferty

Ekspres przelewowy DELONGHI ICM 15210.1

Rodzaj: Przelewowy

Kawa: Mielona

Pojemność: do 10

Wyświetlacz: Nie

Podtrzymywanie temp.: Tak

Blokada kapania: Tak

Taniej o 260 zł - przejdź do oferty

Uwaga, akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie do 19 grudnia. Po jej zakończeniu, produkty powrócą do regularnych cen.# Całą ofertę wyprzedażową znajdziesz pod tym linkiem.

