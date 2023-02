Znalazłam w Lidlu 3 sprzęty AGD Smart Home - tak nowoczesnych urządzeń jeszcze tu nie było

Jeśli lubisz nowoczesne rozwiązania, a zdalne sterowanie sprzętem to coś, czego brakuje w twoim domu - Lidl przedstawia trzy hity! Sprawdź, co tym razem trafiło do oferty Smart Home.

Nowoczesna technologia Smart Home przenika do naszych domów coraz częściej. Nie jest to nic zaskakującego, albowiem urządzenia ze zdalnym sterowaniem za pośrednictwem aplikacji mobilnej nie są już tak kosztowne. Ponadto, większość z nas ma pod ręką smartfona niemal cały czas, tak więc jest to wyjątkowo wygodne. Warto dodać, że inteligentny dom nie jest tajemniczą nowością - specjaliści pracują nad nieustannym zwiększaniem funkcjonalności od lat. Na zapoznanie się z gadżetami z Lidla mieliśmy już dość sporo czasu, a o szczegółach dowiesz się więcej w naszym wpisie: Lidl Smart Home - wszystko, co warto wiedzieć (działanie, funkcje, produkty). Przyszła pora na nowości, a mianowicie...sprzęty AGD, których potrzebuje każdy z nas!

SILVERCREST Ekspres do kawy Smart, 900 W

Jeśli nie wyobrażasz sobie rozpocząć poranka bez ulubionej kawy...

Parametry:

na 10 filiżanek

nieprzywierająca płyta podtrzymująca ciepło

wyjmowany uchwyt filtra (rozmiar 1 x 4) z funkcją zatrzymania kapania

zbiornik ze wskaźnikiem poziomu wody

ustawienie terminu (kawa jest parzona o określonej godzinie)

ustawienie aromatu (normalny, mocny, bardzo mocny)

długość kabla: ok. 80 cm

pojemność:

zbiornik na wodę: maks. 1375 ml

dzbanek do kawy: maks. 1250 ml

moc: 900 W

napięcie: 220-240 V, 50/60 Hz

Ekspres do kawy jest dostępny pod tym linkiem, w cenie 299 zł.

Zobacz również:

SILVERCREST Czajnik elektryczny Lidl Smart Home, 1,7 l

Kawa po turecku? Herbata? Ten sprzęt zdecydowanie spodoba się osobom, które preferują szybkie przyrządzenie rozmaitych, ciepłych napoi!

innowacyjny mechanizm – napełnianie czajnika bez otwierania pokrywy

gotuje 1 l wody w czasie około 2:38 min

zakryty element grzewczy i dno ze stali szlachetnej

zdejmowana pokrywa i filtr antywapienny dla łatwego czyszczenia

automatyczne wyłączanie i zabezpieczenie przed pracą na sucho

czajnik bezprzewodowy – obrotowy 360° na podstawie

podstawa z pierścieniem świetlnym LED

z możliwością zwinięcia kabla

z Quick Start Guide

w połączeniu z aplikacją Lidl Home dostępne są następujące funkcje:

wskazanie temperatury wody

indywidualna, precyzyjna regulacja (od 40 do 100°C)

16 wstępnie ustawionych programów do wyboru (np. zielona herbata, herbata oolong, czarna herbata, kawa, mleko dla niemowląt)

funkcja podtrzymania ciepła przez 0-2 godziny (0, 30, 60, 90 i 120 minut)

pojemność użytkowa: maks. 1,7 l / 1,2 l z wkładką do herbaty

pobór mocy: 2520-3000 W

wersja Bluetooth®: 4.2

częstotliwość WLAN: 2,9 Ghz

Czajnik jest dostępny pod tym linkiem, w cenie 299 zł.

SILVERCREST Frytkownica beztłuszczowa XL Lidl Smart Home, 5,5 L

Sprzęt zajmie się prawidłowym przyrządzeniem ulubionych smakołyków, a tuż po zakończeniu otrzymasz stosowne powiadomienie na smartfona. Z pomocą aplikacji możesz również m.in. ustawić zegar opóźnienia lub...skorzystać z zapisanych przepisów.

pojemność (kosz do smażenia): ok. 5,2 l

długość kabla: ok. 120 cm

bardzo duży kosz do smażenia na np. 1,4 kg frytek lub całego kurczaka

na ok. 5-6 porcji

również do grillowania, pieczenia i smażenia

10 wstępnie ustawionych programów do szybkiego wyboru

regulacja temperatury: od 60°C do 200°C

z 60-minutowym zegarem sterującym i funkcją automatycznego czuwania

z zegarem podtrzymywania ciepła i opóźnienia

kosz do smażenia i patelnia z powłoką nieprzywierającą, można myć w zmywarce

z praktycznym zwijaniem kabla

z połączeniem z aplikacją Lidl Home za pomocą funkcji WLAN

obsługa za pomocą aplikacji Lidl Home lub cyfrowego ekranu dotykowego na urządzeniu

ten artykuł z serii Smart Home można zintegrować bezpośrednio w systemie Lidl Smart Home za pośrednictwem sieci WLAN

artykuł ten nie wymaga osobnej bramy sieciowej

smażenie bez dodatkowego oleju lub tłuszczu

Cena: 499 zł

Warto wspomnieć również o kilku gadżetach i urządzeniach, które bywają przydatne niemal w każdej domu.

SILVERCREST Waga kuchenna Smart SKWS 5 A1

z połączeniem z aplikacją Lidl Home za pomocą funkcji Bluetooth®

obsługa za pomocą aplikacji Lidl Home lub klawiszy czujnikowych na urządzeniu

artykuł ten nie wymaga osobnej bramki sieciowej

ważenie do 5 kg (11 lb) z dokładnością do 1 g

niewidoczny wyświetlacz LED z klawiszami czujnikowymi

automatyczne wyłączanie, funkcja ważenia (TARA), automatyczne zerowanie

jednostki g, oz, ml, lb:oz, fl.oz

obsługa za pomocą przycisku z czujnikiem

wskaźnik zmiany baterii i przeciążenia

w połączeniu z aplikacją Lidl Home dostępne są następujące funkcje: – wyświetlanie wartości odżywczych zważonych produktów spożywczych – dziennik żywieniowy wraz z możliwością zapisu własnych produktów i analizą żywienia

podanie zalecanego poboru energii przy określaniu wagi docelowej

50 zapisanych przepisów do inteligentnego gotowania

w zestawie 3x bateria AAA

Cena: 99 zł

SILVERCREST Przejściówka do gniazdek Zigbee Smart Home

przejściówka do gniazdek Zigbee Smart Home stanowi łącznik z systemem Lidl Smart Home i pozwala sterować podłączonymi urządzeniami elektronicznymi poprzez aplikację Lidl Home

do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka sieciowa zgodna ze standardem Zigbee (sprzedawana osobno)

do korzystania z tego produktu potrzebny jest router (nie jest częścią zestawu)

bezpieczna komunikacja z szyfrowaniem

przycisk połączenia sieciowego oraz ręcznego włączania i wyłączania

produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z Zigbee 3.0

możliwość rozszerzenia i kompatybilność z innymi produktami Lidl Smart Home

możliwość sterowania głosowego przy pomocy Asystenta Google

Cena: 59,90 zł - 49,90 zł

LIVARNO home Reflektor zewnętrzny LED z funkcją zmiany koloru, Zigbee Smart Home, 30 W

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

inteligentne sterowanie światłem do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

jasność, 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

silny reflektor o wartości ok. 3000 lm

funkcja przechylania zapewnia optymalne oświetlenie

klasa szczelności IP65

do montażu naściennego

dzięki standardowi radiowemu Zigbee 3.0 artykuł ten można zintegrować z innymi systemami różnych marek i producentów kompatybilnymi z Zigbee 3.0**

Cena: 149 zł

LIVARNO home Taśma LED RGBW 2 m Zigbee Smart Home

taśma LED RGBW 2 m Zigbee Smart Home idealna do nowoczesnego domu

jasność, 16 milionów kolorów i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub sterowanie głosowe

możliwość rozbudowy i kompatybilność z innymi produktami Lidl Smart Home

taśmę LED RGBW można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z Zigbee 3.0

taśma LED RGBW jest samoprzylepna i można ją podzielić

strumień świetlny: ok. 1600 lm

maks. moc źródła światła: 19 W

stopień ochrony: IP20

temperatura barwowa: ok. 2000 - 6500 K

żywotność: ok. 30 000 h

barwa światła: regulowana

Cena: 99 zł

LIVARNO home Nastrojowe oświetlenie LED ze zintegrowanym akumulatorem - Zigbee Smart Home

zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność, kolor światła i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

możliwość rozszerzenia i kompatybilność z innymi produktami Smart Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.**

możliwość indywidualnego dopasowania oświetlenia

elastyczne możliwości zastosowania dzięki przyłączu sieciowemu lub zintegrowanemu akumulatorowi

półprzezroczysty, nieoślepiający klosz

obudowa z tworzywa sztucznego z włącznikiem/wyłącznikiem

odłączany kabel sieciowy

do użytkowania tego produktu konieczna jest bramka sieciowa (dostępna osobno) zgodnie ze standardem Zigbee

Cena: 119 zł

SILVERCREST Listwa zasilająca USB Zigbee Smart Home

podłączaj do systemu lampy, urządzenia kuchenne, sprzęt gospodarstwa domowego i inne urządzenia

gniazdka mogą być sterowane pojedynczo

4x złącze USB-A i ledowy wskaźnik statusu

"Smart Fast Charge“ zapewnia optymalny czas ładowania

powiadomienie o statusie (wł./wył.)

zabezpieczenie nadprądowe

gniazdka są umieszczone pod kątem 45 stopni

bezpieczna komunikacja z szyfrowaniem

przycisk do łączenia w sieć i ręcznego włączania i wyłączania

w połączeniu z bramką Lidl (do kupienia osobno) i aplikacją Lidl Home do dyspozycji są następujące funkcje: kilka programów przełączania czasu, funkcja odliczania, automatyczne włączanie/wyłączanie (o zachodzie/wschodzie słońca), zmiana czasu (letni/zimowy)

sterowanie głosowe za pomocą Asystenta Google

do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka sieciowa zgodna ze standardem Zigbee (dostępna oddzielnie)

do użytkowania produktu wymagany jest router (nie jest zawarty w zakresie dostawy)

Cena: 179 zł

PARKSIDE PERFORMANCE Ładowarka akumulatorowa Smart PLGS 2012 A1, obsługiwana przez Lidl Home App, 20 V

wytrzymała ładowarka akumulatorowa z inteligentną technologią ładowania i sterowaniem za pomocą aplikacji

odczytywanie danych, wysyłanie informacji na telefon komórkowy i konfigurowanie profili ładowania poprzez WLAN lub Bluetooth® za pomocą aplikacji Lidl Home

5 profili ładowania do wyboru: Performance, Balanced, Tryb Eco, Expert i tryb podtrzymywania (60%)

ładowarka-odczytywanie danych: status naładowania, temperatura i inne parametry

monitoring akumulatora (z włożonym akumulatorem): odczytywanie danych stanu naładowania, czasu ładowania oraz komunikatu Push przed zakończeniem ładowania, itp.

tryb Eco (ładowanie o niewielkim prądzie ładowania dla wydłużenia okresu eksploatacji akumulatora) i ładowanie podtrzymujące (60%) do wyboru także na urządzeniu za pomocą przycisku

z automatycznym wyłączaniem ładowania i wskaźnikiem ładowania LED

w zestawie z urządzeniem do montażu przy ścianie (materiał do montażu nie jest zawarty w zestawie)

prąd ładowania do 12 amperów (w zależności od typu akumulatora)

do 266% wyższy prąd ładowania w porównaniu do ładowarki 20V 4.5A PLG 20 C3

4 dodatkowe profile ładowania (Eco, Balanced, Expert i podtrzymanie)

dodatkowe sterowanie i monitorowanie za pomocą aplikacji Lidl Home

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

Cena: 249 zł

LIVARNO home Lampka stołowa LED Zigbee Smart Home

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność, 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

nowoczesne wzornictwo o imitacji srebra

stopa nie niszczy mebli

do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń

napięcie robocze: 230–240 V~ 50 Hz

strumień świetlny: 1000 lm

temperatura barwowa: 2700-6500 K

moc modułu: 12 W

współczynnik oddawania barw: RA80

podłączenie do prądu: wtyczka sieciowa + transformator wtyczki

trwałość: 25.000 h

Cena: 199 zł

ECOVACS Odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania DEEBOT N8

silna moc ssania do 2.300 Pa

precyzyjne planowanie czyszczenia: technologia mapowania i nawigacji na bazie lasera

TrueMapping umożliwia skuteczne i dokładne czyszczenie podłóg

technologia mopowania OZMO umożliwia jednoczesne odkurzanie i mopowanie

plamy i zabrudzenia są usuwane w jednym kroku

sterowanie przez aplikację: sprzątanie domu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

zgodność z systemem Smart Home umożliwia sprzątanie bez wysiłku

wykrywanie przeszkód

automatyczne ładowanie

ochrona przed upadkiem z wysokości

poziom hałasu: ok. 67 dB

czas ładowania: ok. 4 godz.

bateria: litowo-jonowa, 3200 mAh

maks. czas pracy: ok. 110 min.

pojemność pojemnika na kurz: 420 ml, pojemność zbiornika na wodę: 240 ml

maks. wysokość progu drzwi: ok. 2 cm

Cena: 1298,33 zł

PARKSIDE Sterownik podlewania Zigbee Smart Home PBB A1, z Bluetooth

Lidl Smart Home – automatyczny system podlewania przez Bluetooth®

komfortowe sterowanie podlewaniem – niezawodnie i w potrzebnych ilościach – za pomocą aplikacji Lidl Home

7-dniowy rytm podlewania z wyborem dni tygodnia

możliwość zaprogramowania do 6 cykli podlewania na każdy dzień tygodnia

osobna regulacja czasu trwania dziennych cykli podlewania

możliwy także ręczny pobór wody po naciśnięciu przycisku

z rozpoznawaniem mrozu – przy temperaturach poniżej 5°C podlewanie nie jest wykonywane

obudowa bryzgoszczelna (IPX4)

zasilanie bateryjne ze wskaźnikiem wymiany baterii (baterie w zestawie)

do standardowych kranów z gwintem 33,3 mm (G1") wraz ze złączką dla gwintu 26,5 mm (G¾")

rytm podlewania: codziennie do 1 raz na tydzień

cykle podlewania na dzień: 0–6

czas podlewania: 1 minuta do 9 godzin, 59 minut

zasięg na otwartym terenie: 50 m

Cena: 119 zł

LIVARNO home Reflektor ogrodowy LED Zigbee Smart Home z możliwością przyciemniania

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

31 energooszczędnych i wytrzymałych diod świetlnych LED

maks. moc żarówek: 9 W

żywotność: ok. 25.000 h

inteligentne sterowanie światłem do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

jasność, 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

nastrojowe oświetlenie do ogrodu lub na balkon

wydajny reflektor o silnym świetle z regulowanym kątem pochylenia

klasa szczelności IP65

do stałego zamontowania lub ustawienia z wykorzystaniem szpikulca

Cena: 199 zł

Ledvance Panel LED Smart RGB z Wi-Fi, 45 x 45 cm

oprawa panelowa z technologią Wi-Fi

możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ Wi-Fi (z systemem co najmniej Android 4.4 lub iOS 9.0)

możliwość sterowania za pomocą Google Assistant lub Amazon Alexa

sterowanie kolorami RGB, możliwość ustawienia ok. 16 mln kolorów

moc znamionowa: 28 W

możliwość przyciemniania

temperatura barwowa: 3000 kelwinów

strumień świetlny: 2100 lumenów

żywotność: 15 000 godzin

Cena: 349 zł

PARKSIDE Akumulator litowo-jonowy Smart PAPS 208 A1, 20 V, 8 Ah

technologia inteligentnych baterii

Pobieraj dane o baterii i konfiguruj parametry wydajności przez Bluetooth® za pomocą aplikacji Lidl Home

regulowane tryby: wydajność, zrównoważony, eco, ekspert

monitorowanie baterii: pobieranie danych o stanie naładowania, pozostałym czasie ładowania, czasie ładowania, całkowitym czasie użytkowania

Cell Balancing: dłuższa praca akumulatora, zwiększona żywotność baterii, wskaźnik stanu naładowania: 3 poziomy

napięcie: 20 V

pojemność: 8 Ah

konfiguracja parametrów pracy przez Bluetooth

Cena: 349 zł

Obsługa urządzeń jest możliwa zdalnie poprzez dedykowaną aplikację Lidl Smart Home (dostępną na telefonem z systemem iOS oraz Android). Połączenie nie jest konieczne, jednak to dostęp do mobilnej platformy umożliwia rozszerzenie funkcjonalności urządzeń, tak więc zdecydowanie warto z niej skorzystać. Mamy cichą nadzieję, że to dopiero początek sprzętów z wykorzystaniem technologii Smart Home w Lidlu - jeśli szukasz pozostałych gadżetów w ofercie, zajrzyj do naszego wpisu: Lidl: urządzenia i gadżety Smart Home w niskich cenach - te produkty musisz mieć.