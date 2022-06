Znaleźliśmy ZTE Axon 40 Ultra w przedsprzedaży. Ekran bez żadnych zakłóceń

Po długim oczekiwaniu, w końcu zaprezentowano ZTE Axon 40 Ultra! Firma zaprezentowała kolejny smartfon z aparatem pod ekranem i, jak zawsze, jestem pod ogromnym wrażeniem.

Pisaliśmy niedawno o pierwszych oficjalnych informacjach na temat nowego flagowca od ZTE, modelu Axon Ultra 40. Już dzisiaj znamy więcej szczegółów dotyczących premiery nadchodzącego urządzenia.

Fot. ZTE

Flagowe smartfony od ZTE są znane z innowacyjnego podejścia do ukrywania przedniego aparatu do selfie. Podczas gdy inne firmy stawiają albo na notch, albo małe wycięcie, ZTE już po raz trzeci decyduje się na całkowite ukrycie przedniej kamery pod ekranem. Udaje się to dzięki zastosowaniu małego elementu panelu o zmniejszonej gęstości pikseli. Umożliwia to zrobienie zdjęcia przez ekran - dzięki temu uzyskujemy przód telefonu w pełni zabudowany wyświetlaczem.

Tak właśnie wyglądać ma kolejna generacja ZTE Axon Ultra. Poza pełnoekranowym wyświetlaczem, telefon ma też zakrzywione boki, co potęguje tylko wrażenie bezramkowości. Sam ekran, wykonany w technologii AMOLED, ma aż 6,8 cala, rozdzielczość 2480 x 1116, częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz oraz maksymalną jasność na poziomie aż 1500 nitów. Reszta smartfona wygląda dość standardowo - na dole znajdziemy głośniki i port USB-C, a po bokach przyciski służące do włączania oraz regulacji głośności.

Fot. ZTE

Przedni aparat telefonu ma rozdzielczość 16 MP, jednak jego najciekawszą funkcją jest specjalny Selfie Algorithm. Ma on za zadanie redukować szumy powstałe przy robieniu zdjęć przez wyświetlacz. Wykorzystuje do tego uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, która odpowiada za dostosowywanie algorytmu do otoczenia w czasie rzeczywistym. Jest to już trzecia generacja tego algorytmu i ZTE zapewnia, że jakość zdjęć z przedniego aparatu drastycznie się polepszyła.

Tylny moduł aparatów składa się z trzech sensorów, każdy o rozdzielczości 64 MP. Do wyboru jest aparat szerokokątny, ultraszerokokątny, oraz sensor z zoomem peryskopowym. Dodatkowo, ultraszerokokątny aparat ma sprawdzać się świetnie też jako obiektyw macro. Wszystkie obiektywy, poza macro, mają także optyczną stabilizację obrazu.

Fot. ZTE

Specyfikacja techniczna ZTE Axon 40 Ultra również nie ustępuje najlepszym w branży. Za szybkie działanie telefonu odpowiadać ma Snapdragon 8 Gen 1, wspomagany przez 8 lub 12 GB RAM. Dostaniemy również 128/256 GB miejsca na nasze pliki i zdjęcia. Możemy też spodziewać się baterii o pojemności 5000 mAh, a także szybkiego ładowania 65 W. Na pokładzie zagości oczywiście Android 12.

ZTE Axon 40 Ultra - premiera i cena w Polsce

Dzięki nowym zapowiedziom wiemy już, kiedy ten niezwykle ciekawy smartfon trafi do Polski. Przedsprzedaż na stronie producenta już się rozpoczęła. Ma ona potrwać dwa tygodnie, a oficjalna premiera urządzenia (oraz pierwsze dostawy zamówień przedpremierowych) będą miały miejsce 21 czerwca.

Smartfon zadebiutuje u nas w dwóch wariantach: 8/128 GB oraz 12/256 GB. Ich cena to odpowiednio 829 euro (około 3800 zł) i 949 euro (4350 zł). W ofercie przedsprzedażowej możemy zarezerwować kupon za 2 euro, który w dniu premiery będzie nas uprawniał do 50 euro (około 200 zł) zniżki na nowy smartfon! Cała oferta dostępna jest na stronie producenta.