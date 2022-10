Znaleźliśmy świetne promocje na smartwatche i smartbandy! Okazje Prime jak zwykle zaskakują

Okazje Amazon Prime nadeszły, a wraz z nimi świetne okazje na interesujące zegarki inteligentne i opaski fitness. Sprawdzamy najciekawsze oferty na te urządzenia - to może być świetna okazja do wzięcia swojego zdrowia... na swój nadgarstek!

Spis treści

Okazje Amazon Prime w końcu tu są! Podczas dwóch dni świetnych promocji sprzedawca oferuje niezliczone ilości urządzeń i dodatków w świetnych cenach.

Smartwatche i smartbandy są wśród nich i może to być świetna okazja to wypróbowania tych akcesoriów. Dzięki nim nie tylko ćwiczenia, ale też codzienna aktywność mogą stać się świetną rozrywką, gdy podejdziemy do nich świadomie dzięki licznikom kroków, pulsu czy kalorii. Poza tym nasze zdrowie też nam na pewno podziękuje - w końcu na nadgarstku możemy mieć pulsoksymetr czy czujnik tętna. Sprawdzamy najciekawsze opaski sportowe i inteligentne zegarki, które zostały przecenione w ramach okazji Prime 2022!

Garmin Fenix 6 Zegarek GPS

Jasny wyświetlacz o przekątnej 1,3" z soczewką Power Glass i ramką ze stali nierdzewnej; Zgodny z amerykańskimi normami wojskowymi dotyczącymi temperatury, wstrząsów i wodoodporności

Dostosowany do każdej aktywności m. in. biegania, surfowania, jogi, jazdy na rowerze górskim, bulderingowi czy gry w golfa oraz wielu innym

Całodobowe monitorowanie funkcji życiowych dzięki pomiarowi tętna, analizie snu, Body Battery czy pomiarowi nawodnienia oraz wielu innym

3 systemy nawigacji satelitarnej (GPS, GLONASS i Galileo); Płatności zbliżeniowe dzięki Garmin Pay

Czas pracy baterii: do 14 dni w trybie zegarka, do 36 godzin w trybie GPS oraz do 48 dni w trybie oszczędzania baterii.

Cena: 1699 zł 1399 zł. Sprawdź tutaj.

Tracker Fitbit Luxe

Żywotność baterii : aż do 5 dni

Kompatybilność : kompatybilny z systemami iOS 12.2 lub nowszymi i Android 7.0 lub nowszymi

Elegancka obudowa : Przygotuj się na więcej dobrych dni z trackerem Fitbit Luxe. Dzięki eleganckiej obudowie i wygodnej opasce tracker Luxe dba nie tylko o Twoje zdrowie i kondycję, lecz także o komfort noszenia przez cały dzień.

Narzędzia do zarządzania stresem : Zrozum jak Twój organizm reaguje na stres dzięki funkcji Oceny stresu w aplikacji, która monitoruje fizyczne objawy stresu i na ich podstawie ocenia Twoją odporność na stres w skali 1–100. Im wyższa wartość, tym lepiej.

Monitorowanie i ocena snu : Monitoruj swoje fazy snu: lekką, głęboką i REM, a następnie wykorzystaj wskazówki z aplikacji Fitbit, aby poprawić jakość swojego snu. Ocena snu pozwala łatwo i szybko sprawdzić jakość snu, monitorować trendy w czasie oraz zrozumieć, czy dobrze się wysypiasz każdej nocy.

Aktywne Minuty: Poczuj satysfakcję, gdy tracker wibracją oznajmia, że udało Ci się osiągnąć odpowiednią intensywność treningu. Aktywne Minuty pomagają nadać treningom odpowiednią intensywność i monitorować postępy. Dlatego też tracker wibruje, gdy osiągniesz docelową strefę tętna.