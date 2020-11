Znamy aparat Samsunga Galaxy S21 Ultra - na pokładzie czujnik ToF

Koreańczycy zmieniają podejście do mobilnej fotografii. Kluczem do sukcesu ma być nowy sensor ToF, który znajdzie się w Galaxy S21 Ultra.

Samsung przez długi okres czasu ignorował sensory typu ToF, w które mocno inwestował Huawei. Teraz sytuacja się zmienia. Koreańczycy zaangażowali się w produkcje sensorów ToF, a flagowy model ma trafić do przyszłorocznego flagowca z rodziny Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Na rynku pojawia się właśnie nowa matryce ISOCELL Vision 33D, która konkurować będzie z aparatami produkowanymi przez Sony.

Nazwa 33D nie jest przypadkowa. Samsung podkreśla dzięki niej zdolności wykrywania odległości od obszarów. Producent deklaruje, że czujnik ISOCELL Vision 33D jest zoptymalizowany pod kątem zapewnienia najlepszych wrażeń z fotografii, zabawy z AR/VR oraz skanowania 3D. Matryca przyda się także podczas wykonywania zdjęć typu bokeh.

Matryca ISOCELL Vision 33D jest w stanie śledzić poruszający się obiekt z niespotkanymi dotychczas czasami opóźnień oraz obsługuje rejestrowanie w 120 klatkach na sekundę.

System demodulacji z 4 suwakami pozwala na jednoczesny odbiór sygnałów fazowych pod kątem 0, 90, 180 oraz 270 stroni, co oznacza możliwość wygenerowania niezwykle dokładnego odwzorowania rzeczywistości.

Specyfikacja matrycy Samsung ISOCELL Vision 33D

Czujnik ISOCELL Vision 33D po raz pierwszy zostanie zastosowany we flagowym Samsungu Galaxy S21 Ultra. Jego premiera odbędzie prawdopodobnie w styczniu 2021 roku. Czujnik posiada niewielkie zapotrzebowanie na energię oraz posiada możliwość wspierania autofocusa aparatu głównego.

Specyfikacja techniczna zakłada, że rozdzielczość czujnika ToF to VGA (640 x 480 pikseli) przy zachowaniu wielkości piksela na poziomie 7 um. ISOCELL Vision 33D jest w stanie skanować środowisko w odległości od 0,2 do 5 m. Całość wykorzystuje technologię Deep Trench Isolation do redukcji przesłuchu pikseli oraz technologię Backside Scattering do zwiększenia efektywności kwantowej.

Obecność czujnika ISOCELL Vision 33D w Galaxy S21 Ultra pozwoli na lepsze wykorzystanie narzędzi VR oraz AR. Wszystko wskazuje na to, że ISOCELL Vision 33D jest odpowiedzią na LiDAR z iPhone 12 Pro/Pro Max.

Źródło: sammobile.com