Znamy aparat z Galaxy S23 Ultra? Samsung prezentuje kolejny 200 MP obiektyw [22.07.2022]

Nasze przewidywania na temat obiektywu w Galaxy S23 stają się co raz bardziej realne.

Do sieci trafiła pierwsza fotografa wykonana 200 MP obiektywem ISOCELL HP1 przy użyciu nowego flagowca Motoroli. Według najnowszych przecieków taki sam obiektyw zostanie wykorzystany w Samsungu Galaxy S23, choć nie poznaliśmy jeszcze dokładnej nazwy sensora, którego będzie używał smartfon.

