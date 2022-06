Znamy cenę Nothing Phone'a! Jest tańszy niż się spodziewałem

W sieci pojawiły się informacje dotyczące ceny nowego smartfona. Urządzenie będzie dostępne w kilku wariantach, od których uzależniona jest kwota jaką zapłacimy za telefon.

Nothing Phone został zauważony na niemieckim Amazonie wraz z ceną jaką przyjdzie nam za niego zapłacić. Urządzenie ma być dostępne w trzech wariantach oraz trzech wersjach cenowych:

8 + 128 GB za 469.99 Euro (około 2200 zł)

8 + 256 GB za 499.99 Euro (około 2349 zł)

12 + 256 GB za 549.99 Euro (około 2580 zł)

Nothing Phone 1 listed on Amazon Germany



8+128GB - €469.99

8+256GB - €499.99

12+256GB - €549.99 pic.twitter.com/QC08bnAFDo — TechDroider (@techdroider) June 30, 2022

Z innych przecieków oraz oficjalnych informacji znamy również specyfikację smartfona.

Zostanie on oparty na Snapdragonie 778G+ oraz otrzyma spory 6.5 calowy ekran z 120 Hz odświeżaniem obrazu. Sprawdźmy jak urządzenie prezentuje się na tle innych telefonów w podobnej cenie.

Nothing Phone (1)



- 6.5" FHD+ OLED, 120Hz

- Qualcomm Snapdragon 778G+ SoC

- 8/12GB RAM

- 128/256GB storage

- Rear Cam: 50MP (Sony) + 16MP (UW)

- Front Cam: 16MP

- Android 12, Nothing OS

- 4,500mAh battery, 45W charging, 15W wireless

- Stereo speakers, HDR10+, side mounted FP — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 30, 2022

Za Nothing Phone'a w wersji z 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na pliki użytkownika zapłacimy około 2200 zł. W podobnej kwocie na Allegro możemy znaleźć między innymi Samsunga Galaxy S21 FE.

Zobacz również:

Urządzenie zadebiutowało na rynku początkiem tego roku jako tańsza alternatywa dla flagowych modeli z serii Galaxy S22.

W tej cenie smartfon dostępny jest w wariancie z 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na pliki. Telefon został wyposażony w 6.4 calowy ekran z 120 Hz odświeżaniem obrazu. Oba smartfony posiadają również baterię o pojemności 4500 mAh i oferują podobną moc ładowania.

Różnice dotyczą głównie nakładek na Androida oraz procesorów. Galaxy S21 FE został oparty na jednostce Exynos 2100, a Nothing Phone na układzie Snapdragon 778G+. Sprawdźmy jak wygląda porównanie tych podzespołów w testach syntetycznych:

W obu przypadkach o wiele lepiej prezentuje się procesor Samsunga.

Na bezpośrednie porównanie smartfona z innymi telefonami będziemy musieli poczekać do jego oficjalnej premiery. Należy pamiętać, że w zestawieniu wydajności urządzeń ogromne znaczenie będzie miała optymalizacja oprogramowania i to jak Nothing OS będzie sobie radził na tle takich nakładek jak ColorOS, One UI, czy MIUI.