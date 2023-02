Znamy cenę OPPO Find N2 Flipa w Polsce! Ten składany smartfon będzie znacznie tańszy niż Galaxy Z Flip 4 i Motorola RAZR 2022

Już za kilka dni do polskich sklepów trafi nowy flagowiec z elastycznym ekranem, czyli OPPO Find N2 Flip. Sprawdzamy, jak cena urządzenia ma się do kwot, które musimy zapłacić za inne popularne modele w tym segmencie.

Cena OPPO Find N2 Flipa w Polsce

OPPO Find N2 Flip będzie dostępny w sprzedaży od 27 lutego. Smartfon jest kolejnym graczem na rynku składanych flagowców, a jego bezpośrednimi konkurentami będą takie modele jak Galaxy Z Flip 4 oraz Motorola RAZR 2022. Trzeba przyznać, że OPPO zadbało o to by premiera ich pierwszego telefonu z elastycznym ekranem (pierwszego, który trafi do sprzedaży w Europie) odbiła się szerokim echem, a sam Find N2 Flip posiada kilka unikalnych cech, którymi może przekonać do siebie wielu fanów tego typu urządzeń.

Zacznijmy jednak od ceny smartfona w polskiej dystrybucji - za wersję wyposażoną w 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na pliki zapłacimy 4999 zł. Marka planuje również promocję, dzięki której przy zakupie urządzenia przed 12 marca 2023 roku będzie można otrzymać słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco X2. Sprawdźmy, jak cena urządzenia ma się do konkurencji na rynku składanych smartfonów.

OPPO Find N2 Flip 8/256 GB

Cena: 4999 zł / Wkrótce w sprzedaży

Galaxy Z Flip 4 8/256 GB

Cena: 5449 zł / Link

Motorola RAZR 2022 8/256 GB

Cena: 5999 zł / Link

Różnica w kwotach jest naprawdę spora, choć warto zaznaczyć, że w przypadku Galaxy Z Flipa 4 będzie o wiele taniej jeżeli zakupimy urządzenie na innej stronie niż oficjalny sklep Samsunga. Tam cena tego samego modelu może być wyraźnie niższa (link).

Dlaczego warto rozważyć zakup OPPO Find N2 Flipa?

Model Find N2 Flip posiada dwie istotne zalety, które sprawiają, że będzie równie - a być może nawet bardziej - atrakcyjnym zakupem niż jego konkurencja. Przede wszystkim urządzenie zostało wyposażone w naprawdę duży ekran zewnętrzny, dzięki któremu wiele czynności można wykonać bez otwierania smartfona. Wyświetlacz posiada przekątną 3.26-cala, czyli znacznie więcej niż w przypadku Z Flipa 4 (1.9-cala) oraz modelu RAZR 2022 (2.7-cala). Drugą istotną zaletą jest największa bateria w składanych smartfonach typu flip na europejskim rynku.

OPPO Find N2 Flip

Bateria: 4300 mAh

Galaxy Z Flip 4

Bateria: 3700 mAh

Motorola RAZR 2022

Bateria: 3500 mAh

Warto również zaznaczyć, że OPPO gwarantuje 4 lata dużych aktualizacji do nowych wersji systemu Android, a więc dogoni w tym aspekcie swojego konkurenta z Korei. Urządzenie trafi do sprzedaży już za kilka dni, a więc jeżeli zastanawiacie się nad zakupem składanego smartfona, to zdecydowanie warto rozważyć model Find N2 Flip.