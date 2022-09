Znamy cenę wszystkich wersji iPhone'a 14! Jest drożej niż się spodziewałem [10.09.2022]

Do premiery nowych flagowców Apple zostało jeszcze kilka miesięcy, ale już dziś wiemy ile najprawdopodobniej będą kosztowały smartfony z nowej serii.

Spis treści

Źródło: Twitter.com / LetsGoDigitial

Oficjalne ceny iPhone'a 14

Aktualizacja [09.09.2022]

Apple zaprezentowało tegoroczne wersje swoich flagowych urządzeń. Smartfon zadebiutowały w czterech wersjach, a jego cena może zwalić z nóg - szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę małą ilość zmian w podstawowych modelach.

W tym roku firma zdecydowała się na małą modyfikację w nazewnictwie i model, który w zeszłym roku został zaprezentowany jako MAX, teraz będzie nosił nazwę Plus. Zmiana nie dotyczy jednak droższych wariantów urządzenia. Kwoty jakie przyjdzie nam zapłacić za każdy z modeli iPhone'a 14 wyglądają następująco:

iPhone 14 - 5199 zł

iPhone 14 Plus - 5899 zł

iPhone 14 Pro - 6499 zł

iPhone 14 Pro MAX - 7199 zł

Premiera iPhone'a 14

Aktualizacja [07.09.2022]

Już dzisiaj odbędzie się konferencja, na której zaprezentowane zostaną tegoroczne flagowce od Apple. Oprócz nowych funkcji oraz designu poznamy także ceny smartfonów. Pośród wielu spekulacji najczęściej powtarza się cena 799 dolarów (ok. 3790 zł) za podstawowy wariant urządzenia. Najdroższy model ma kosztować 1699 dolarów (ok. 8000 zł) i będzie on wyposażony w 1 TB pamięci masowej. Oficjalne ceny iPhone'a 14 poznamy podczas konferencji, która rozpocznie się o godzinie 19:00.

Zobacz również:

Źródło: Twitter / iamShiblyN

Nowe przecieki na temat cen iPhone'a 14

Aktualizacja [06.09.2022]

W sieci pojawiły się kolejne doniesienia, które sugerują nowe ceny flagowców Apple. Konferencja, na której poznamy oficjalne kwoty odbędzie się już 7 września. Najnowsze przecieki sugerują, między innymi, niższą cenę podstawowego modelu smartfona.

NEW prices for the iPhone 14 lineup have leaked ????????



iPhone 14: $749

iPhone 14 Plus: $849

iPhone 14 Pro: $1,049

iPhone 14 Pro Max: 1,149 pic.twitter.com/QSODdJ4wjC — AppleTrack (@appltrack) August 31, 2022

Cena iPhone'a 14, a inflacja

Aktualizacja [29.08.2022]

Przy analizowaniu cen flagowca Apple warto wziąć pod uwagę inflację oraz to jak wpłynęła ona na kwotę jaką zapłacimy za smartfona. Większość przecieków sugeruje, że najtańszy model iPhone'a 14 będzie kosztował 799 dolarów, czyli tyle samo co podstawowy wariant iPhone'a 13. Mimo to, w tym roku zapłacimy za flagowca kilkaset złotych więcej.

Dzieje się tak dlatego, że 17 września 2021 roku (start przedsprzedaży iPhone'a 13) kurs dolara wynosił ok. 3,8 zł. Przy przeliczaniu kursu należy dodać około 26% do ostatecznego wyniku i uzyskamy kwotę jaką smartfon kosztował w Polsce w dniu swojej premiery, czyli około 4199 zł. Wykonując analogiczne obliczenia w 2022 roku, otrzymamy kwotę, która będzie znacznie wyższa niż cena zeszłorocznego iPhone'a 13. Skupiając się jedynie na amerykańskich stawkach (799 dolarów za podstawową wersję) uzyskamy wynik większy o około 730 zł.

Nic więc dziwnego, że w sieci coraz częściej pojawiają się spekulacje na temat podwyższenia cen flagowców także za oceanem. iPhone 14 miałby być droższy o 100 dolarów i kosztować ostatecznie 899 dolarów w najtańszym wariancie. Jak będzie naprawdę, przekonamy się już niebawem podczas wrześniowej konferencji Apple.

Dokładna data prezentacji nowych modeli iPhone'a to 7 września. O tym, jak na ogłoszenie Apple zareagowali internauci, możecie przeczytać w naszym artykule.

iPhone 14 będzie jednak tańszy?

Aktualizacja [16.08.2022]

W sieci pojawiły się kolejne przecieki, które sugerują niższą cenę podstawowego wariantu flagowca Apple niż początkowo zakładaliśmy. Autor informacji, powołując się na koreańskiego leakstera, sugeruje, że iPhone 14 będzie kosztował 799 dolarów. Przy obecnym kursie oznacza to około 3680 zł.

According to yeux1122 on Korean blog Naver, the iPhone 14 lineup will start at $799. The base 6.1” iPhone 14 will be the cheapest model in the lineup pic.twitter.com/3dlTIOrqlY — Apple Hub (@theapplehub) August 3, 2022

Warto jednak zauważyć, że podstawowy model smartfona nie będzie zbyt mocno różnił się od swojego poprzednika. Otrzyma on ten sam procesor Apple A15 Bionic i 60 Hz odświeżanie obrazu. Cena mniejsza niż 4000 zł wydaje się więc jak najbardziej uzasadniona.

Źródłem spekulacji jest branżowy leakster TheGalox, który na swoim twitterowym profilu często udostępnia informacje dotyczące przyszłych premier smartfonów.

Najnowsze z nich dotyczą ceny iPhone'a 14 oraz wszystkich jego wariantów.

Źródło: Twitter / TheGalox_

Według źródła podstawowa wersja smartfona będzie kosztować 899 dolarów (ok. 4225 zł) co oznacza, że nowy model będzie o jakieś 100 zł droższy od zeszłorocznego flagowca.

Ceny wszystkich wariantów urządzenia, w przeliczeniu na złotówki, prezentują się następująco:

iPhone 14: około 4225 zł

iPhone 14 Plus: około 4695 zł

iPhone 14 Pro: około 5165 zł

iPhone 14 Pro Max: około 5635 zł

Czy jest drożej?

Ceny zeszłorocznych urządzeń są zbliżone do tych, które spodziewamy się zobaczyć w przypadku iPhone'a 14. Tak prezentują się kwoty, które musieliśmy zapłacić za poszczególne wersje urządzenia - w wariancie z 128 GB pamięci wewnętrznej.

iPhone 13: 4 199 złotych

iPhone 13 Pro: 5 199 złotych

iPhone 13 Pro Max: 5 699 złotych

Jeśli przecieki okażą się prawdziwe, to ceny nowych iPhone'ów nie pójdą zbyt wysoko w górę. Warto jednak pamiętać o tym, że autor informacji nie podał o jakich wariantach urządzenia mowa w jego wpisie. Do premiery flagowców został jeszcze ponad miesiąc, a więc kolejne informacje mogą również sprawić, że pierwotne spekulacje zostaną obalone.

Przed premierą iPhone'a 14 wiemy, że modele Pro będą się wyraźnie różnić od podstawowych wariantów urządzenia. Otrzymają one nowsze procesory Apple Bionic A16, funkcję Always on Display oraz zostaną wykonane z trwalszych materiałów. Różnica między poszczególnymi wersjami urządzenia będzie więc widoczna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Wszystkie newsy oraz przecieki na temat nowych flagowców Apple gromadzimy w tym artykule - LINK.

Jeśli jesteście już właścicielami iPhone'a, warto sprawdzić jak o niego odpowiednio zadbać przez instalację antywirusa. Nasz tekst na ten temat możecie przeczytać tutaj - LINK.