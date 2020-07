Znamy ceny Galaxy Z Fold 2 i Galaxy Z Flip 5G - niestety tanio nie będzie

Do sieci wyciekły ceny najnowszych składanych smartfonów z elastycznymi ekranami. Jak nie trudno było przewidzieć nie należą one do najniższych.

Premiera Samsunga Galaxy Z Fold 2 oraz Galaxy Z Flip 5G coraz bliżej. Najnowsze, składane urządzenia Samsunga należeć będą do rodziny Galaxy Z, która w przyszłości składać się będzie tylko i wyłączenie z urządzeń posiadających elastyczny wyświetlacz. To właśnie z tego powodu Koreańczycy zdecydowali się na zmianę nazwy następcy Galaxy Fold'a - pierwszego smartfona Samsunga z elastycznym ekranem.

Samsung Galaxy Z Flip Źródło: techadcisor.co.uk

Samsung Galaxy Z Flip 5G zostanie po raz pierwszy zaprezentowany w chinach już jutro. Portal ETNews donosi, że Galaxy Z Flip 5G może trafić do przedsprzedaży na terenie Chin oraz Korei Południowej jeszcze jutro. Urządzenie ma kosztować tyle samo, co zwykły Galaxy Z Flip - 1,65 mln KRW, czyli 1370 dolarów. W Polsce Galaxy Z Flip został wyceniony na 6600 zł. Urządzenie otrzyma wydajniejszy procesor oraz zintegrowany modem sieci 5G. Jeżeli plotki się potwierdzą to Samsung Galaxy Z Flip 5G nie będzie droższą wersją Galaxy Z Flip, a jego następcą. Byłoby to dziwne posunięcie ze strony Samsunga - Galaxy Z Flip zadebiutował dopiero 5 miesięcy temu.

Jeszcze droższy będzie flagowy Galaxy Z Fold 2. Urządzenie to zastąpi Galaxy Fold'a, którego cena detaliczna wynosi 9000 zł. Nowy model kosztować ma tyle samo, co Galaxy Fold podczas debiutu rynkowego. Oznacza to, że cena detaliczna wynosić będzie 1990 dolarów. W tym miejscu warto zaznaczyć, że Galaxy Z Fold 2 to tak naprawdę następca droższego Galaxy Fold 5G, który kosztował 2200 dolarów. Oznacza to zatem, że Galaxy Z Fold 2 kosztować będzie w Polsce równo 9000 złotych.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że Galaxy Z Fold 2 zostanie zaprezentowany 5 sierpnia 2020 roku na wydarzeniu Galaxy Unpacked, ale pierwsze egzemplarze trafią do kupujących dopiero w październiku - rok po debiucie rynkowym Galaxy Fold.

