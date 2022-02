Znamy ceny tabletów Galaxy Tab S8 w Europie! Premiera już za tydzień?

Czy właśnie tyle kosztować będą najnowsze tablety premium Samsunga? Premiera Galaxy Tab S8 może odbyć się już w najbliższym tygodniu.

Od spodziewanej premiery najnowszych tabletów Samsunga dzieli nas coraz mniej czasu. Pojawiające się co chwilę przecieki ujawniają kolejne szczegóły specyfikacji technicznej, dostępności oraz wyglądu i wydajności urządzeń. Dzisiaj natomiast dowiadujemy się, ile nowe urządzenia z rodziny Galaxy Tab S8 będą kosztowały w Europie. Taką informację przekazał na swoim tiwtterowym profilu Roland Quandt z portalu WinFuture.de.

Oto ile najnowsze tablety premium Samsunga będą kosztować we Francji. Kwoty podane są w euro:

Galaxy Tab S8 8/128: 749

Galaxy Tab S8 8/256: 799

Galaxy Tab S8 8/128 5G: 899

Galaxy Tab S8 8/256 5G: 949

Galaxy Tab S8+ 8/128: 949

Galaxy Tab S8+ 8/256: 999

Galaxy Tab S8+ 8/128 5G: 1099

Galaxy Tab S8+ 8/256 5G: 1149

Galaxy Tab S8 Ultra 8/128: 1149

Galaxy Tab S8 Ultra 16/512: 1449

Galaxy Tab S8 Ultra 8/128 5G: 1299

Galaxy Tab S8 Ultra 16/512 5G: 1599

Skoro kwoty podane są w oficjalnej walucie Unii Europejskiej, możemy przypuszczać, że będą one obowiązywać we wszystkich państwach, które ją przyjęły. Ile jednak przyjdzie nam zapłacić za te urządzenia w Polsce? Po bezpośredniej konwersji, cena najtańszego wariantu Samsunga Galaxy Tab S8 w wariancie 8/128 wyniesie 3400 złotych. Za model Galaxy Tab S8+ zapłacimy 4300 złotych, a S8 Ultra to wydatek rzędu 5200 złotych. Warto jednak wziąć pod uwagę to, że jest jedynie wyliczenie w oparciu o aktualne kursy walut. Widoczna tutaj kwota może więc różnić się od tej, jaka faktycznie będzie widniała przy tych urządzeniach na sklepowych półkach.

Kiedy będziemy mogli kupić nowe tablety? Samsung oficjalnie zapowiedział najbliższe wydarzenie Galaxy Unpacked, a odbędzie się ono już 9 lutego. Głównym punktem programu ma być prezentacja nowych flagowców z serii Galaxy S22, jednak niemal pewne jest także pojawienie się kolejnych urządzeń z najwyższej półki, czyli właśnie tabletów z rodziny Galaxy Tab S8.

Urządzenia z rodziny Galaxy Tab S8 wyposażone będą we flagowe procesory na 2022 rok: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Wspierane będą przez 8 GB pamięci operacyjnej oraz od 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Znajdziemy w nich także slot na kartę pamięci microSD. Urządzenia mają posiadać wyświetlacze AMOLED o następujących rozmiarach: 11 cali (Galaxy Tab S8), 12,4 cala (Galaxy Tab S8+) oraz 14,6 cala (Galaxy Tab S8 Ultra). Będą pracować pod kontrolą systemu Android 12 z nakładą OneUI 4.1.