Znamy ceny tabletów Samsung Galaxy Tab S8!

Tyle będą kosztować tablety premium Samsunga na 2022 rok! Godna konkurencja dla iPada?

Wydajne tablety koreańskiego producenta z serii Galaxy Tab S są największymi konkurentami dla iPadów Apple, które od lat królują w segmencie tabletów klasy premium. Czy urządzenia, które Samsung planuje wypuścić na rynek w pierwszych miesiącach 2022 roku sprawią, że tablety z Androidem staną się dobrą alternatywą dla zeszłorocznych iPadów?

Pierwsze informacje na temat tych urządzeń pojawiły się jeszcze jesienią ubiegłego roku. Od tamtej pory wiemy, że tablet ma charakteryzować się wyświetlaczem z matrycą IPS LCD o przekątnej 11 cali, rozdzielczością 1600 x 2560 pikseli oraz 120 Hz częstotliwością odświeżania. Galaxy Tab S8 ma posiadać flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 888, który wspierany będzie przez 8 GB pamięci RAM. Producent ma nam także oddać do dyspozycji 128 GB pamięci masowej. Wszystko to ma pracować pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką producenta One UI. Bateria będzie miała pojemność 8000 mAh, którą będziemy mogli naładować nawet 45 W. Wiemy też, że na start dostępne trzy warianty tabletu: Galaxy Tab S8, S8+ oraz S8 Ultra, a nieco później ma do nich dołączyć Galaxy Tab S8 Lite.

Zobacz również:

Do dziś nie mieliśmy jeszcze żadnych informacji o cenie, jaką przyjdzie nam zapłacić za te urządzenia. W dość krótkim odstępie czasu pojawiły się jednak dwa przecieki, które pozwalają nam na pierwszy rzut oka na kwoty, jakie przyjdzie nam za nie zapłacić. Pierwszy z nich pochodzi z portalu appuals.com. Zdaniem źródeł portalu najtańszy wariant Galaxy Tab S8 z 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej kosztował będzie 680-700 euro (ok. 3000 złotych). To samo urządzenie z modułem LTE będzie wydatkiem większym o 150 euro. Ceny Galaxy Tab S8 Ultra mają natomiast startować z pułapu 1040 euro, czyli blisko pięciu tysięcy złotych.

Wrap up the S22 series and Tab S8 series prices

S22: $899

S22+: $1099

S22U: $1299

Tab S8: under $850

Tab S8+: $900-1000

Tab S8U: around 1100 and above (above means more storage and cellular connectivity)

Will update the exact Tab S8 series prices soon. — KFC Simp (@chunvn8888) January 11, 2022

Osobny przeciek, który zdradza nam także ceny Samsunga Galaxy S22 pochodzi od użytkownika Twittera @chunvn8888. Przedstawione przez niego kwoty prezentują się bardzo podobnie: około 850 dolarów za Galaxy Tab S8 oraz od 1100 dolarów za wariant Ultra.

