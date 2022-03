Znamy datę premiery 3 sezonu The Umbrella Academy! Zobacz zwiastun

Netflix ogłosił długo wyczekiwaną datę premiery kolejnego sezonu The Umbrella Academy. Zobacz pierwsze zdjęcia i zapowiedź.

The Umbrella Academy / Netflix

Netflix nareszcie ogłosił długo wyczekiwaną datę premiery trzeciego sezonu serialu o superbohaterach The Umbrella Academy.

Steve Blackman, twórca serialu ujawnił właśnie, że nowy sezon zadebiutuje na platformie już 22 czerwca we wszystkich krajach oraz opublikował dwa zdjęcia z produkcji i zwiastun, który możemy zobaczyć pod tym linkiem.

The Umbrella Academy to opowieść oparta na kultowej serii komiksów autorstwa Gerarda Way'a, w których dysfunkcyjne, adoptowane rodzeństwo superbohaterów spotyka się po latach, aby rozwiązać zagadkę śmierci ich ojca i zapobiec apokalipsie.

W trzecim sezonie bohaterowie wracają do teraźniejszości i konfrontują się z The Sparrow Academy, których członkowie okazują się z czasem ich najmniejszym zmartwieniem. Czy rodzeństwo rzeczywiście zapobiegło apokalipsie w 1963 czy wywołało coś o wiele gorszego? Z kim jeszcze przyjdzie im walczyć? Wygląda na to, że debiutujący sezon będzie luźniejszą adaptacją trzeciego tomu komiksu Hotel Oblivion i nadchodzącego czwartego tomu The Sparrow Academy.

Na ekranie ponownie zobaczymy Elliota Page'a, Toma Hoppera, Davida Castañedę, Emmy Raver-Lampman, Roberta Sheehana, Aidana Gallaghera, Justina H. Mina i wielu innych znanych aktorów.

The Umbrella Academy, Netflix

