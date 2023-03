Znamy datę premiery Androida 14! To nie jedyna nowość, którą Google zaprezentuje tego dnia

Google zapowiedziało datę swojej corocznej konferencji Google I/O. Spodziewamy się zobaczyć na niej kilka nowości - kolejną wersję Androida, ale nie tylko.

Google co roku na wiosnę organizuje jedną z najważniejszych konferencji technologicznych na świecie - Google I/O. Software'owy gigant prezentuje na niej kolejną wersję Androida, ale też z roku na rok bardziej skupia się także na swoich urządzeniach. Sprawdzamy, kiedy w tym roku odbędzie się to wydarzenie i czego się na nim spodziewać.

Oficjalna data konferencji została już potwierdzona przez samego CEO firmy Sundara Pichai'a. Według jego zapowiedzi, którą udostępnił na swoim Twitterze wraz z krótkim filmem na temat konferencji, odbędzie się ona już 10 maja. Oglądać ją będzie można zarówno na żywo, jak i online na dedykowanej stronie.

Zobacz również:

Excited that this year's #GoogleIO will be on May 10, live from Shoreline Amphitheatre in Mountain View and online at https://t.co/sWxfPsVvJi pic.twitter.com/QtNXE6wjl5 — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 7, 2023

Oczywiście największą zapowiedzią, na jaką czekamy w czasie tej konferencji, jest Android 14. Będzie to pierwsze oficjalne spojrzenie na kolejną wersję mobilnego systemu operacyjnego od Google, który napędza większość smartfonów na świecie - w tym w Polsce. Ze względu na to nowości, które się w nim znajdą, z pewnością mocno wpłyną na korzystanie ze smartfonów przez wiele osób. Jednak nowy system operacyjny to nie wszystko, co tego dnia planuje zaprezentować firma.

W tym roku z dużą niecierpliwością czekamy też na Google Pixel 7a - kolejnego telefon ze średniej półki od Google. Już poprzednia wersja, Pixel 6a, zrobiła sporo zamieszania na rynku i była jednym z najlepszych średniaków na rynku, a jego nadchodząca wersja ma być jeszcze lepsza pod wieloma względami.

To nadal nie wszystkie nowości od Google na 2023 rok. Jesteśmy też przekonani, że w tym roku na światło dzienne powinny wyjść dwa nowe urządzenia firmy - Pixel Fold oraz Pixel Tablet. Tak duża konferencja jak Google I/O byłaby idealną okazją do zaprezentowania składanego telefonu oraz tabletu firmy, spodziewamy się więc, że ich premiera może mieć miejsce właśnie 10 maja.

Kolejnym urządzeniem, na jakie liczymy w czasie nadchodzącego wydarzenia, są też nowe słuchawki, których poprzednia wersja również zdobyła reputację jako jeden z najlepszych wyborów w swojej cenie - Pixel Buds Pro. Wiele wskazuje na to, że kolejna generacja tych słuchawek jest już przygotowywana do premiery, możliwe więc, że zostaną one zaprezentowane wraz z kolejnym telefonem od Google.

Na koniec warto wspomnieć o premierze, której jesteśmy najmniej pewni, ale która może być co najmniej równie emocjonująca - Google Bard. Według wielu źródeł ma to być program, który Google opracowuje jako konkurencję dla ChatGPT. Oznacza to jakiegoś rodzaju chatbota napędzanego przez sztuczną inteligencję.