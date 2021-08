Znamy datę premiery MIUI 13! Kiedy pojawi się aktualizacja?

Xiaomi zamierza uniknąć wpadki jakościowej. Nowa nakładka MIUI 13 zadebiutuje z opóźnieniem. Właśnie poznaliśmy przybliżoną datę premier. Kiedy pojawi się aktualizacja?

Xiaomi równolegle z testami Androida 12 opracowuje kolejną wersję autorskiej nakładki MIUI. Pierwotnie informacje, które można było znaleźć w sieci zakładały, że MIUI 13 zostanie zaprezentowane jeszcze w sierpniu 2021 roku. Plotki te zostały oficjalnie obalone przez pracowników chińskiej firmy. Przekazali oni, że inżynierowie cały czas pracują nad udoskonalaniem nakładki.

Xiaomi Mi 11 Źródło: mi-home.pl

Dziś dowiedzieliśmy, kiedy na rynku powinno pojawić się MIUI 13. Informacja jest wiarygodna, ponieważ została przekazana przez samego prezesa Xiaomi - Leia Jun. Zasugerował on na portalu społecznościowym Weibo, że oprogramowanie zostanie udostępnione pod koniec roku.

Zobacz również:

Oznacza to, że Xiaomi na spokojnie zakończy proces aktualizacji kompatybilnych urządzeń do MIUI 12.5. Firma uniknie także nawarstwienia się aktualizacji. MIUI 13 zostanie wydane dopiero po zakończeniu udostępniania MIUI 12.5, a musimy pamiętać, że całość i tak zbiegnie się w czasie z aktualizowaniem smartfonów do Androida 11 oraz Androida 12.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Xiaomi możemy wywnioskować, że MIUI 13 zostanie zaprezentowane w grudniu 2021 roku razem z nadchodzącym flagowcem - Xiaomi Mi 12.

Oznacza to, że proces aktualizacji smartfonów do MIUI 13 rozpocznie się dopiero w 2022 roku. Aktualizacja zapewne udostępniana będzie w pakiecie z Androidem 12.

Źródło inspiracji: notebookcheck.net