Znamy datę premiery Oppo Find X5 Pro! Co oferuje flagowiec Oppo?

Jesteśmy coraz bliżej premiery najnowszego flagowca Oppo z linii Find X. Do tej pory najbardziej prawdopodobnym był scenariusz, w którym producent zaprezentuje nowe urządzenia w marcu. Okazuje się jednak, że tak się nie stanie.

Firma Oppo za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformowała, że smartfony te pojawią się na rynku jeszcze wcześniej!

The definitive next-generation flagship smartphone experience is almost here. Stay tuned for the #OPPOFindX5Series Launch Event at 19:00 GMT+8, February 24! https://t.co/c4UgGzJ5Ei