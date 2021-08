Znamy datę premiery Stranger Things 4 - to fake news!

Media obiegła informacja, że twórcy serialu podali datę premiery czwartego sezonu serialu Stranger Things. Niestety, to nieprawda!

Środowiska społecznościowe zawrzały. Na wielu z nich pojawiła się informacja, że Shawn Levy podał, kiedy do oficjalnych źródeł trafi data premiery 4 sezonu serialu "Stranger Things". Jeden z reżyserów produkcji podobno powiedział, ze w ciągu 10 dni poznamy kolejne szczegóły. O co chodzi i dlaczego jest to nieprawdą?

Shavn Levy jest jednym z reżyserów i producentów wykonawczych serialu "Stranger Things", ale oczywiście nie jest to jedyny tytuł nad którym pracuje. Trzynastego sierpnia zadebiutuje inna jego produkcja, którą jest film "Free Guy". Normą jest, że z okazji tak głośnych premier twórcy organizują konferencje prasową i nie inaczej było w tym przypadku. To właśnie na tym spotkaniu zorganizowanym z okazji premiery "Free Guy" jeden z redaktorów Collider skorzystał z okazji i dopytał reżysera o jakieś szczegóły dotyczące "Stranger Things".

"Do czasu, aż "Free Guy" wyjdzie 13 sierpnia, część odpowiedzi będzie znana" - odpowiedział Shawn Levy wymijająco.

Tak "dokładna" odpowiedź spotkała się oczywiście z licznymi interpretacjami, z czego jedna szczególnie się wybiła. Mowa o wersji, w której to reżyser poinformował, ze w ciągu 10 dni pojawi się oficjalna data premiery 4 sezonu "Stranger Things". Co ciekawe, sam autor artykułu na portalu Collider zdementował tę plotkę, pisząc, że sam źle zrozumiał słowa reżysera. Niestety, informacja żyje już własnym życiem w mediach społecznościowych oraz mediach, gdzie bije ogromną popularność. Jest to tylko dowód na to, że wszyscy fani z ogromną niecierpliwością czekają na jakiekolwiek szczegóły - tak dużą, że nie sprawdzają prawdziwości nowinek. W tym miejscu warto przypomnieć, że na ten moment wiadomo, że serial pojawi się zimą 2021/2022 lub wiosną 2022 - i tyle musi nam wystarczyć.

