Znamy datę premiery Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro! Urządzenia zadebiutują już wkrótce

Kolejne flagowce popularnej marki pojawią się na rynku jeszcze w tym roku.

Źródło: PCWorld

Xiaomi 13 - Kiedy premiera?

Do sieci wyciekły właśnie screenshoty prezentujące plany premiery nowej nakładki na smartfony marki Xiaomi. MIUI 14 pojawi się na rynku jeszcze w tym miesiącu, a pierwszymi urządzeniami, na których zostanie ona wgrana będą modele Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro. Oznacza to, że debiut flagowców nastąpi znacznie szybciej niż się spodziewaliśmy i oba urządzenia zobaczymy na rynku jeszcze w listopadzie. Początkowo trafią one do sprzedaży jedynie w Chinach, jednak na początku 2023 roku pojawią się także w szerszej dystrybucji.

Xiaomi nie zwalnia tempa. Zaledwie miesiąc temu marka zaprezentowała nam dwa nowe modele z serii oznaczonej numerem 12 - Xiaomi 12T oraz Xiaomi 12T Pro. Oba urządzenia spotkały się z dobrymi opiniami recenzentów, a testy pierwszego z nich możecie także sprawdzić na portalu PCWorld. Miałem okazję recenzować model 12T i muszę przyznać, że jest to naprawdę udany smartfon, który zdecydowanie należy do najciekawszych urządzeń w swojej cenie.

Tymczasem już wkrótce mamy zobaczyć premierę kolejnych flagowców. Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro otrzymają nie tylko nową wersję nakładki MIUI, ale i najnowszy procesor marki Qualcomm - Snapdragona 8 Gen 2. Chipset zostanie zaprezentowany jeszcze w tym miesiącu, a większość dużych premier zaplanowana jest na okres po jego pokazie. W najbliższym czasie zobaczymy więc premierę wielu ciekawych smartfonów, wśród których znajdują się takie modele jak Galaxy S23, OnePlus 11 czy Vivo X90. Dajcie znać, na którego flagowca czekacie najbardziej.