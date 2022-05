Znamy datę premiery iPhone 14! Informacja wyciekła w internecie

Apple przyzwyczaiło nas do informowania o nowym iPhonie we wrześniu i nie zamierza zerwać z tą tradycją.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Jesteśmy już przyzwyczajeni do corocznej, wrześniowej konferencji Apple. Jest to największe wydarzenie w roku dla fanów tej firmy, podczas którego prezentowane są najnowsze akcesoria oraz, co najważniejsze, nowa generacja iPhone'a. Wygląda na to, że dzięki informacji od iDropNews dowiedzieliśmy się, kiedy w tym roku nowe telefony firmy ujrzą światło dzienne!

Według wewnętrznej komunikacji Apple, do której dotarł leaker, firma planuje duże wydarzenie na 37 tydzień roku. Jeśli weźmiemy pod uwagę tradycję, według której nowy iPhone prezentowany jest zawsze we wtorek, oznacza to, że event Apple odbędzie się już 13 września! Wtedy przekonamy się już definitywnie, czy najnowsze przecieki dotyczące iPhone'a 14 są prawdziwe.

Największą niewiadomą jest nadal to, czy wydarzenie odbędzie się na żywo, czy tak jak miało to miejsce przez ostatnie dwa lata, wyłącznie online. Apple ma zwlekać z decyzją ze względu na dynamiczną sytuację związaną z rozwojem Covid-19.

Trzeba pamiętać, że wrześniowy event Apple to nie tylko premiera iPhone'a, ale także innych akcesoriów. Wygląda na to, że w tym roku iPhone znowu będzie tylko małym rozwinięciem tej samej formuły, jednak zbliżają się inne premiery - jak na przykład AirPods Pro 2 czy nowy Mac Mini - które są dla mnie o wiele ciekawsze i również mogą pojawić się na wrześniowym wydarzeniu.