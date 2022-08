Znamy datę premiery iPhone'a 14! Spodziewajcie się opóźnienia

Kolejne flagowce amerykańskiej firmy pojawią się na rynku we wrześniu tego roku. Nowe przecieki sugerują jednak lekkie opóźnienie w ich premierze.

Źródło: Twitter.com / LetsGoDigitial

iPhone 14 - Data premiery

Apple zazwyczaj prezentuje swoje smartfony w pierwszy lub drugi wtorek września. Wyjątkiem był rok 2020 i premiera iPhone'a 12, która odbyła się w październiku. Idąc tym schematem moglibyśmy się spodziewać, że debiut najnowszego modelu nastąpi 6 lub 13 września, jednak większość wczesnych przecieków wskazywała na pierwszy wtorek miesiąca. Według Marka Gurmana z portalu Bloomberg żadna z tych dat nie będzie tą właściwą.

Dziennikarz dotarł do informacji, które sugerują, że iPhone 14 zadebiutuje 7 września. Jest to, co prawda szybciej niż w przypadku zeszłorocznych modeli oraz ewentualnej premiery w drugi wtorek miesiąca, jednak znaczna część pierwszych przecieków spekulowała, że konferencja Apple odbędzie się 6 września. Nie jest to duże opóźnienie, jednak będziemy musieli wziąć je pod uwagę.

iPhone 14 - Czego możemy się spodziewać?

Najnowsze flagowce Apple zadebiutują w czterech wersjach:

iPhone 14

iPhone 14 MAX

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro MAX

Wśród modeli zabraknie wariantu Mini, którego sprzedaż najwyraźniej nie spełniła oczekiwań producenta. Zamiast niego, po raz pierwszy w historii, otrzymamy tańszą wersję iPhone'a z dużym ekranem. Warto jednak zauważyć, że różnice między podstawowymi modelami, a wariantami Pro oraz Pro MAX będą w tym roku wyraźnie zauważalne. Do najważniejszych nowości, których zabraknie w tańszych modelach należą: