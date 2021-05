Znamy datę premiery kosmicznych inspiracji Sony!

Sony wprowadzi na rynek dwa nowe warianty kolorystyczne dla padów DualSense do PlayStation 5 inspirowane kosmosem. Kiedy premiera?

Kilka dni temu Sony zapowiedziało wprowadzenie dwóch nowych wariantów kolorystycznych dla kontrolerów DualSense do konsoli PlayStation 5. Mowa tutaj o kolorach Midnight Black i Cosmic Red. Znamy datę premiery. Urządzenia mają być dostępne od czerwca tego roku.

Myślą przewodnią przy tworzeniu nowych padów były kolory, które możemy zaobserwować we wszechświecie. Midnight Black to połączenie dwóch odcieni czarnego i jasnoszarego koloru, naśladujące widok panoramy nocnego nieba. Z kolei przy tworzeniu Cosmic Red, twórcy inspirowali się unikalnymi, żywymi odcieniami czerwieni, które można zaobserwować we wszechświecie.

Poza wariantami kolorystycznymi, pady nie różnią się między sobą. W obu przypadkach zastosowane zostały także lekkie niebieskie akcenty, co jest znakiem rozpoznawczym dla urządzeń Sony z rodziny PlayStation. Kontrolery mają pojawić się w sprzedaży na całym świecie już w przyszłym miesiącu, a ich cena ma być porównywalna do standardowych urządzeń (około 319 zł). Ciekawe czy Sony pokusi się także na wypuszczenie na rynek innych akcesoriów nawiązujących do kosmicznych inspiracji. Odpowiedź na to pytanie zapewne pojawi się w niedługim czasie.