Znamy datę premiery realme 9 Pro! Czy jest na co czekać?

Czy właśnie poznaliśmy oficjalną datę premiery najnowszych smartfonów realme 9 Pro?

Chiński producent przygotowuje się do premiery swojego kolejnego urządzenia. Najszybciej rozwijająca się marka na rynku smartfonów już wkrótce zaprezentuje dwa nowe urządzenia: realme 9 Pro oraz realme 9 Pro+.

Jeżeli najnowsze przecieki okażą się prawdziwe, to premiery tych dwóch smartfonów możemy spodziewać się już we wtorek 15 lutego. Co ważne, ma to być premiera globalna. Wszystko wskazuje więc na to, że producent nie planuje dwóch osobnych premier dla rynku chińskiego oraz pozostałych regionów świata.

Co wiemy o tych smartfonach? W ostatnim czasie pojawiło się wiele przecieków dotyczących ich specyfikacji technicznej oraz spodziewanego designu. Model realme 9 Pro+ ma zaoferować użytkownikom zestaw trzech aparatów, na który składają się 50 MP obiektyw główny z OIS, który wspierany będzie przez dwie jednostki o rozdzielczości 8 MP oraz 2 MP. W wycięciu, umieszczonym w rogu ekranu znajdziemy natomiast 16 MP kamerę selfie.

Za odpowiednio wydajną pracę smartfona odpowiadać ma procesor MediaTek Dimensity 920 z obsługą sieci komórkowej 5G. Wspierać będzie go 8 GB pamięci operacyjnej i 128/256 GB wbudowanej pamięci masowej. Całość pracować będzie pod kontrolą Androida 12 z nakładką producenta RealmeUI 3.0.

Realme 9 Pro+ posiadać będzie wyświetlacz o przekątnej 6,59 cala. Będzie to panel Super AMOLED oferujący rozdzielczość Full HD+ oraz 120 Hz częstotliwość odświeżania. Smartfon będzie wyposażony w baterię o pojemności 4500 mAh z 65 W ładowaniem.

W chwili obecnej nie znamy jeszcze cen nowych smartfonów realme. Warto jednak mieć na uwadze, że producent w przeszłości oferował korzystny stosunek jakości do ceny, więc urządzenia z rodziny realme 9 Pro mogą okazać się ciekawą propozycją.

