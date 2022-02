Znamy datę premiery realme GT 2! Czy będzie kolejnym zabójcą flagowców? [Aktualizacja]

Chiński producent potwierdził datę premiery realme GT 2! Będzie na co czekać!

Pierwszy przedstawiciel serii realme GT zadebiutował w Polsce wiosną ubiegłego roku. Urządzenie w dniu premiery kosztowało zaledwie 2299 złotych, co patrząc na specyfikację techniczną wyglądało niezwykle atrakcyjnie. Jego następca może zadebiutować na światowych rynkach w podobnym okresie tego roku:

Confirmed: realme GT 2 and realme GT 2 Pro Global launch event will take place in March 2022.#realmeGT2Pro #realmeGT2 #realmeGT2Series #realme pic.twitter.com/MGNxgnk6Dk — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 15, 2022

Najnowszy przeciek sugeruje, że urządzenie zostanie przedstawione przez producenta już w marcu. Na grafikach, które wyglądają na oficjalne plakaty brakuje jednak dokładnej daty. Widzimy jedynie, że planowany termin to przyszły miesiąc.

Co wiemy o kolejnym przedstawicielu serii realme GT? W tym roku producent wypuści nie jeden, ale dwa smartfony: realme GT 2 oraz realme GT 2 Pro. Drugi z modeli ma posiadać wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7 cala, który charakteryzuje się rozdzielczością WQHD+ (3216 x 1440 pikseli), 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz wsparciem LTPO. Z pewnością przypadnie do gustu graczom, ponieważ jego częstotliwość próbkowania wyniesie nawet 1000 Hz. Zakrzywiony ekran będzie mógł osiągnąć chwilo jasność na poziomie nawet 1400 nitów.

Urządzenie będzie napędzane przez procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 i układ graficzny Adreno, które wspierane będą przez 12 GB pamięci operacyjnej i do 512 GB wbudowanej pamięci operacyjnej. Dodatkowo znajdziemy slot na kartę pamięci microSD, co jest coraz rzadziej spotykane we flagowych urządzeniach. Kontrolę nad pracą całości sprawował będzie system Android 12 z nakładką Realme UI 3.0.

Smartfon posiadał będzie zestaw trzech aparatów na pleckach, na który składają się 50 MP obiektyw główny, 50 MP ultraszerokokątny oraz obiektyw telefoto z nawet 40x powiększeniem. Z przodu umieszczono natomiast 32 MP kamerę selfie. Całości dopełnia bateria o pojemności 5000 mAh oraz wsparcie dla szybkiego ładowania 65 W.

Podstawowy model - realme GT 2 - będzie mniejszy: wyświetlacz E4 AMOLED będzie mierzył 6,4 cala. Bazowy model napędzany będzie przez słabszy chip Snapdragon 888, wspierany przez 8/12 GB RAM i 128/256 GB ROM. Co z aparatami? Główny to wciąż 50 MP jednostka Sony IMX766, wspierana przez 8 MP obiektyw ultraszerokokątny i 2 MP makro. Z przodu znajdziemy 16 MP aparat selfie.

Wcześniejszy przeciek okazał się niestety nieprawdziwy. Producent zdecydował bowiem, że prezentacja nowych smartfonów odbędzie się... jeszcze wcześniej!

Realme zapowiedziało premierę smartfonów realme GT 2 i realme GT 2 Pro na 28 lutego! Odbędzie się ona podczas odbywających się w Barcelonie targów MWC!

