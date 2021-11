Znamy daty aktualizacji do One UI 4! Sprawdź, kiedy

Samsung na krótko opublikował harmonogram wdrażania aktualizacji dla One UI 4 na swojej aplikacji Members, po czym nagle go usunął. Pełna lista zawierała miesięczny podział planu aktualizacji od teraz aż do lipca 2022 roku. Fakt, że lista została później usunięta, oznacza, że prawdopodobnie nadal trwają nad nią pracę, a firma nie była do końca gotowa do jej publikacji.

Zgodnie z oczekiwaniami, seria Galaxy S21 jest pierwsza w kolejce do aktualizacji, a następnie dostaną ją smartfony Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, seria S20, duet Note 20 oraz zeszłorocznego składaki Samsunga.

