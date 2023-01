Znamy design Galaxy S23 oraz OnePluse'a 11! Który smartfon wygląda według Ciebie lepiej?

Już wkrótce na rynku pojawią się dwa nowe flagowce, których premiera odbije się szerokim echem w branży mobilnej.

W lutym 2023 roku będziemy mieli okazje zobaczyć pokazy dwóch interesujących smartfonów. W przyszłym miesiącu swój debiut zaliczy nie tylko nowy flagowiec Samsunga, ale i OnePlus 11, który zapowiada się tym razem naprawdę intrygująco. Oba urządzenia zostaną wyposażone w topowe podzespoły i mają prezentować najwyższy poziom wydajności.

Do sieci wyciekły fotografie, dzięki którym możemy zobaczyć jak tegoroczne flagowce prezentują się w rzeczywistości. Na poniższym zdjęciu możecie zobaczyć model Galaxy S23, który designem nawiązuje do swojego poprzednika. W wyglądzie urządzenia zaszła jednak istotna zmiana, którą najlepiej widać na jego pleckach. Wysepka z obiektywami została wtopiona w obudowę, podobnie jak miało to miejsce w zeszłorocznym Galaxy S22 Ultra.

OnePlus również wprowadzi kilka istotnych zmian w wyglądzie swojego flagowca, które z całą pewnością przypadną do gustu starszym fanom marki. Przede wszystkim, możemy liczyć na powrót Alert Slider'a, czyli specjalnego przycisku, który będzie służył do szybkiego wyciszana smartfona. Modyfikacji uległa także wysepka z aparatami, która została przesunięta do lewej krawędzi urządzenia i otrzymała nowy design.

Oba flagowce zostaną oparte na procesorze Snapdragon 8 Gen 2 i będą wykorzystywały nowego Androida 13. To samo tyczy się systemowych nakładek, które zarówno na smartfonie Samsunga, jak i urządzeniu OnePluse'a, będą najnowszymi wersjami oprogramowania. Premiera flagowców nastąpi w lutym, ale już teraz dajcie znać, który telefon wygląda według was lepiej.