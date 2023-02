Znamy globalną datę premiery Realme GT3! Ten smartfon zaoferuje ładowanie o mocy 240 W

Flagowiec pierwotnie zapowiadany jako GT Neo 5 zadebiutuje w Europie pod inną nazwą. Premiera Realme GT3 odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.

Chińscy producenci od lat przodują w segmencie smartfonów z największą mocą ładowania. Modele takie jak zeszłoroczny Realme GT Neo 3 (150 W), Infinix Zero Ultra (180 W) czy OnePlus 11 (100 W) są w stanie uzupełnić poziom baterii do 100% w zaledwie kilkanaście/kilkadziesiąt minut. Znacznie przewyższają więc w tym aspekcie flagowce od Samsunga czy Apple, a najnowszy smartfon marki Realme podniesie poprzeczkę jeszcze wyżej.

Realme GT3 miał pierwotnie zadebiutować jako model GT Neo 5. Producent zdecydował się jednak na zmianę planów, a telefon pojawi się w Polsce pod inną nazwą. Urządzenie zostanie zaprezentowane w dwóch wariantach, które będą różnić się od siebie pojemnością baterii oraz mocą ładowania.

Wersja z mocniejszym ładowaniem

Bateria: 4600 mAh / Moc ładowania: 240 W

Wersja ze słabszym ładowaniem

Bateria: 5000 mAh / Moc ładowania: 150 W

W obu przypadkach mowa o smartfonach, które będą w ścisłej czołówce pod katem prędkości ładowania baterii. Producent zapewnia, że wariant obsługujący moc 240 W będzie w stanie uzupełnić baterię do 100% w zaledwie 10 minut. Realme GT3 będzie więc rekordzistą w tym aspekcie.

Źródło: Realme

Premiera urządzenia ma odbyć się podczas targów MWC 2023, które rozpoczną się 27 lutego w Barcelonie. Smartfon zostanie zaprezentowany drugiego dnia imprezy, czyli 28 lutego. Pierwsza połowa tego roku wydaje się niezwykle interesująca dla fanów branży mobilnej, bo już teraz mamy za sobą kilka ważnych premier (np. Galaxy S23, OnePlus 11 oraz Vivo X90 Pro), a przed nami cała masa interesujących eventów, na których powinniśmy zobaczyć debiut omawianego smartfona, a także pokaz takich modeli jak OPPO Find X6 Pro czy Galaxy A54 5G.

Nie znamy jeszcze oficjalnych cen urządzenia w polskiej dystrybucji, ale na zagranicznych portalach zapłacimy za niego około 2800 zł (599 Euro) za wariant wyposażony w 16 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na pliki. Niestety, nie wiemy czy kwota będzie taka sama w naszym kraju i szczerze mówiąc wątpię by tak było. Zeszłoroczny Realme GT Neo 3 zadebiutował w cenie wynoszącej 3299 zł, a więc jest to mało prawdopodobne by jego następca okazał się tańszy.