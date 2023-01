Znamy już datę premiery Vivo X90! Przy tym flagowcu Galaxy S23 Ultra to mały pikuś

Vivo zapowiedziało datę europejskiej premiery swojego najnowszego fotograficznego flagowca - Vivo X90. Sprawdzamy, kiedy trafi on na nasz rynek i w której konfiguracji.

Vivo X80 Pro było jednym z najbardziej imponujących telefonów, które udało mi się przetestować w zeszłym roku. Oferował zarówno bardzo dobre parametry, jak i ciekawe aparaty, których oprogramowanie i optykę firma opracowała we współpracy z firmą Zeiss.

Następca tego modelu, Vivo X90, już w listopadzie 2022 trafił na chiński rynek, jednak od tego czasu nie mieliśmy żadnych informacji na temat ewentualnego rozpoczęcia oficjalnej sprzedaży poza granicami Chin. Aż do teraz. W oficjalnym komunikacie firma zapowiedziała, że już 3 lutego możemy się spodziewać globalnej premiery jednego z bardziej wyczekiwanych smartfonów dla entuzjastów fotografii. Wydarzenie rozpocznie się o 23.00 polskiego czasu.

W zaprezentowanych na oficjalnej stronie materiałach promocyjnych po raz kolejny możemy zobaczyć, że Vivo najwięcej uwagi poświęca możliwościom fotograficznym swojego nadchodzącego telefonu. Już Vivo X80 Pro było jednym z najlepszych - jeśli nie w ogóle najlepszym - telefonem do zdjęć. Jego następca ma otrzymać jeszcze lepszą matrycę, w tym 1-calowy sensor od Sony do głównego aparatu. Może się wiec okazać, że już na początku roku Vivo rozłoży na łopatki swoją konkurencję.

Mówiąc o konkurencji, warto wspomnieć o głównym przeciwniku Vivo X90 Pro - Galaxy S23 Ultra. Vivo ewidentnie nie boi się porównań do ultraflagowca Samsunga, gdyż zapowiedziało premierę swojego telefonu na dwa dni po Galaxy Unpacked, na którym ma zostać zaprezentowana cała seria nowych Galaxy. Trzeba przyznać, że patrząc na poprzednia propozycję firmy, ten brak strachu może być uzasadniony - szczególnie jeśli chodzi o możliwości fotograficzne obu telefonów.

Vivo X90 Pro zostanie wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 9200, 6,78" ekran OLED 120 Hz oraz baterię 4870 mAh, a także ładowanie 120 W. Jeśli chodzi o aparaty, do naszej dyspozycji będzie główny aparat o matrycy 1" IMX 989 i rozdzielczości 50 MP, do tego obiektyw zoom z rozdzielczością 50 MP oraz 12 MP szeroki kat. Możliwe także, że do sprzedaży trafi też wersja X90 Pro Plus, o której więcej napisaliśmy tutaj.