Znamy możliwą cenę karty graficznej EVEGA GeForce RTX 3090

Niektórzy sprzedawcy, tacy jak BestBuy, po prostu informują o cenach nadchodzących produktów. Zdarza się, że inni, tacy jak Newegg, którzy ukrywają je aż do końca. Znalazł się jednak sposób, który pozwolił przechytrzyć system.

Okazuje się, że manipulując filtrami cen w sklepie Newegg, można poznać w jakim zakresie pojawi się interesujący nas sprzęt. I takim oto sposobem Firma Redditor MRizkBV podjęła się próby określenia ceny kart RTX 3090 wymienionych na tej stronie. BestBuy również sprzedaje niektóre z nadchodzących kart graficznych, dzięki czemu możliwe jest porównanie wszystkich głównych marek.

Sposób ten pozwala na oszacowanie, że EVEGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra oraz ASUS GeForce RTX 3090 ROG STRIX OC mają tę samą cenę 1799 USD, czyli około 6 900 polskich złotych! Co ciekawe, mimo ogromnej ceny to wcale nie muszą być najszybsze modele tych marek. ASUS rzekomo rozwija serię kart ROG STRIX TOP, które do tej pory były najszybsze w ich ofercie. Tymczasem EVGA opracowuje RTX 3090 KINGPIN, niestety ta karta nie oferuje fabrycznego overlockingu, co daje mniejsze możliwości.

Warto zauważyć, że zarówno GALAX, jak i MSI nie ujawniły jeszcze swoich serii HOF i Lightning, a te karty będą z pewnością kosztować znacznie więcej niż wersja Founders Edidion.

Zobacz również: Znamy wydajność NVIDIA GeForce RTX 3090 przy wydobyciu kryptowalut