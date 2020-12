Znamy oficjalne ceny Galaxy S21/S21+/S21 Ultra - niestety nie zachęcają

Do sieci trafiły oficjalne, europejskie ceny Samsunga Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy S21 miał być pierwszym od lat flagowcem koreańskiego producenta, który będzie tańszy od swojego poprzednika. Czy tak się stanie?

Samsung Galaxy S21 Ultra Źródło: android authority.com

Urządzenie nie trafiło jeszcze do sprzedaży, ale dzięki przeciekom znamy już niemalże całą specyfikację techniczną, wygląd, zawartość zestawu oraz wersje kolorystyczne. Jednym z ostatnich elementów układanki była cena, którą właśnie poznaliśmy.

Ishan Agarwal wraz z portalem 91Mobile ujawnili ceny detaliczne europejskich modeli Samsunga Galaxy S21 wyposażonych w procesor Exynos 2100. Są one bardzo podobne do cen Samsunga Galaxy S20, który zadebiutował na rynku na początku 2020 roku.

Zgodnie z informacjami bazowy Galaxy S21 ze 128 GB wbudowanej pamięci masowej kosztować będzie 849 Euro. Droższy model Galaxy S21 Plus wyceniono na 1049 Euro. Na rynku pojawi się również Galaxy S21 Plus z powiększoną do 256 GB pamięcią. Jego cena wynosić będzie 1099 Euro. Topowy Galaxy S21 Ultra nadal zaoferuje 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Jego cena startowa to aż 1399 Euro.

W Polsce ceny powinny wyglądać następująco:

Galaxy S21 - 3749 zł

Galaxy S21 Plus - 4199/4399 zł (128 GB/256 GB)

Galaxy S21 Ultra - 6499 zł

Jeżeli ceny, które trafiły dziś do sieci okażą się prawdziwe to Galaxy S21 oraz Galaxy S21 Plus będą o 50 Euro tańsze od swoich poprzedników. Niestety topowy Galaxy S21 Ultra zdrożeje w porównanie do Galaxy S20 Ultra.

Ishan Agarwal zaznacza, że ceny mogą się nieco różnić w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Wszystko w związku lokalnymi podatkami.

Mówi się, ze obniżki ceny startowej Samsunga Galaxy S21 wynikają ze zubożałego zestawu sprzedażowego. W pudełku nie znajdziemy już słuchawek ani szybkiej ładowarki.

Źródło: androidauthority.com