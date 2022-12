Znamy pełną specyfikację OnePluse'a 11! Czy Xiaomi 13 ma się czego bać?

OnePlus 11 pojawi się na rynku w pierwszym kwartale 2023 roku. Pokaz urządzenia odbędzie się 7 lutego, a wraz ze smartfonem zaprezentowane zostaną także nowe słuchawki popularnej marki. Data premiery flagowca zbiegnie się więc w czasie z debiutem serii Galaxy S23 od Samsunga, która pojawi się na rynku niecały tydzień wcześniej.

OnePlus 11 zapowiada się jako jeden z topowych smartfonów przyszłego roku. Pierwsze spekulacje na temat urządzenia zaczęły pojawiać się jeszcze w wakacje, ale to ostatnie tygodnie przyniosły najwięcej kluczowych informacji, dzięki którym o smartfonie wiemy już niemalże wszystko.

OnePlus 11 and OnePlus Buds Pro 2 will launch on February 7th.

A bunch of other products (likely the keyboard and other stuff that I tweeted earlier) to be announced as well.#oneplus #OnePlus11 #OnePlusBudsPro2 pic.twitter.com/SQySy1gBTB