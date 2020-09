Znamy pierwsze informacje co dalej z grami Bethesdy

Po wykupieniu Bethesdy przez Microsoft media rozważały kolejny ruch firmy. Czy Doom Ethernal będzie dostępny tylko w abonamencie Xbox Game Pass?

Microsoft zrobił to, czego spodziewaliśmy się wszyscy. Po podpisaniu umowy i zapłaceniu 7,5 miliarda dolarów przejął ZeniMax - firmę macierzystą Bethesda Softwork i teraz z tego korzysta. Dzięki takiej mowie Xbox niejako zakupił sobie prawa do gier jak: Doom, Quake, Dishonored, Prey, The Evil Within, The Elder Scrolls oraz Fallout.

Dziś producent konsoli Xbox ogłosił, że pierwszą grą Bethesdy, która trafi na Xbox Game Pass będzie Doom Eternal. Od 1 października będziemy mogli zagrać w ten tytuł w ramach abonamentu na konsoli, a na PC pod koniec tego roku. Czy w takim razie możemy spodziewać się, że inne tytuły Bethesdy również pojawią się w ramach Xbox Game Pass? Myślę, że możemy się tego spodziewać, skoro tak właśnie się stało w przypadku Doom.

Jak podają zagraniczne media, umowa między Microsoftem, a ZeniMax dotyczyła głównie zabezpieczenia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości gier Bethesdy, a dokładnie ich stałej dostępności na Xbox Game Pass. Tak więc w momencie, gdy inne umowy podpisane wcześniej nie będą stały na przeszkodzie, to stopniowo Microsoft będzie wprowadzał gry do biblioteki abonamentu.