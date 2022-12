Znamy przybliżoną datę premiery flagowego Huawei'a! Czy smartfon bez usług Google ma według Ciebie sens?

W sieci pojawiły się pierwsze przecieki na temat przyszłorocznego flagowca chińskiej marki.

Źródło: Huawei

Mówić, że popularność smartfonów Huawei spadła po banie na usługi Google, to jak nie powiedzieć nic. Urządzenia, które niegdyś należały do topowych flagowców, z dnia na dzień straciły dostęp do wielu aplikacji, co stało się jedną z największych wad tych smartfonów. Warto przypomnieć, że jeszcze nie tak dawno temu ambasadorem marki był Robert Lewandowski, który współpracę marketingową z marką Huawei zakończył w marcu tego roku.

Firma wpadła jednak na pomysł, który pozwala jej częściowo obejść problemy związane z banem na usługi Google i udostępniła swoim użytkownikom dostęp do aplikacji GSpace. Jest to program, który pozwala użytkownikom smartfonów Huawei, zainstalować na swoim urządzeniu takie programy jak YouTube. Z pewnością wymaga to większego wysiłku niż w przypadku większości smartfonów, ale działa.

To właśnie takie rozwiązania sprawiły, że model Mate 50 Pro pojawił się na wielu recenzjach, które gwarantują, że używanie smartfona jest w pełni komfortowe, a samo urządzenie należy do topowych flagowców. Faktycznie, nowy Huawei jest zdecydowanie jednym z najciekawszych telefonów tego roku - wystarczy wymienić ponadprzeciętną wytrzymałość czy aparat ze zmienną przysłoną. Mam jednak pewne wątpliwości co do tego, czy jest to smartfon dla każdego.

Źródło: Huawei

Model Mate 50 Pro kosztuje około 6000 złotych, a większość użytkowników i tak będzie musiała włożyć nieco wysiłku w zainstalowanie swoich ulubionych aplikacji. Z jednej strony to nic wielkiego, a z drugiej - płacąc tak duże pieniądze za jakiś produkt oczekuję, że nie będę musiał szukać alternatywnych rozwiązań, by sprawić, że smartfon spełni wszystkie moje oczekiwania.

W przyszłym roku zobaczymy kolejną odsłonę flagowca, oznaczoną jako Mate 60. Premiera urządzenia najprawdopodobniej odbędzie się w pierwszym kwartale, czyli między styczniem, a marcem. Mam nadzieję, że nowy model utrzyma jakość wykonania swojego poprzednika, a ponadto zaoferuje dodatkowe rozwiązania, które sprawią, że więcej użytkowników zwróci na niego uwagę.