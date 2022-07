Znamy specyfikację Galaxy Z Flipa 4! Premiera smartfona już za 2 tygodnie

Do sieci wyciekła lista spodziewanych podzespołów nowego składanego modelu Samsunga. Jest wśród nich kilka istotnych zmian względem zeszłorocznej wersji flagowca.

Spis treści

Źródło: PC World / Daniel Olszewski

Galaxy Z Flip 4 - Nowe przecieki

Według najnowszych informacji Galaxy Z Flip 4 otrzyma solidną specyfikację.

Na pokładzie zobaczymy między innymi najnowszy procesor marki Qualcomm, więcej miejsca na pliki użytkownika oraz mocniejszą baterię. W porównaniu do poprzedniego modelu flagowca, tegoroczny Z Flip prezentuje się znacznie lepiej.

Zobacz również:

Samsung Galaxy Z Flip 4



- Snapdragon 8+ Gen 1

- 6.7 inch FHD+ 120hz Dynamic Amoled 2X Display | 2+ inch Super Amoled cover display

- 12mp main & 12mp Ultrawide

- 3700mah battery with 25w charging

- IPX8 certification

- 8gb ram & up to 512gb storage pic.twitter.com/pvAMXEZEyt — Anthony (@TheGalox_) July 24, 2022

Galaxy Z Flip 4 vs Galaxy Z Flip 3 - czym się od siebie różnią?

Największą zmianą względem poprzedniego modelu będzie użycie procesora Snapdragon 8 + Gen 1.

Jest to obecnie najmocniejsza jednostka marki Qualcomm, która w benchmarkach wypada świetnie. Tak prezentuje się bezpośrednie porównanie chipsetu Snapdragon 888 5G z zeszłorocznego modelu z procesorem tegorocznego Z Flipa 4:

Przewaga nowszej wersji procesora jest niepodważalna. Nie jest to jednak jedyna zmiana jaką planuje wprowadzić Samsung.

Z Flip 4 dostanie również mocniejszą baterię (3700 mAh vs 3300 mAh), szybsze ładowanie (25 W vs 15 W) oraz większy ekran zewnętrzny (ok. 2 cale vs 1.9 cala). Użytkowników z całą pewnością ucieszy również rozszerzenie pojemności urządzenia.

Smartfon będzie posiadał wariant z 512 GB pamięci wewnętrznej. Poprzednia wersja Z Flipa oferowała maksymalnie 256 GB miejsca na pliki użytkownika.

Galaxy Z Flip 4 - kiedy premiera?

Samsung ogłosił właśnie, że debiut urządzenia odbędzie się 10 sierpnia podczas wydarzenia Galaxy Unpacked.

Będziemy dla was prowadzić relacje z tego wydarzenia, więc śledźcie naszą stronę na bieżąco.