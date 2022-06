Znamy specyfikację Nothing Phone'a! Czy uda mu się pokonać Galaxy A53 i Xiaomi 12 Lite?

Już wkrótce na rynku zadebiutuje zupełnie nowy smartfon z Androidem. Urządzenie zapowiadane jest od dawna, ale dopiero teraz poznaliśmy nazwę procesora na jakim zostanie oparty telefon.

Nothing Phone zadebiutuje na rynku już 12 lipca.

W sieci pojawiła się informacja na temat procesora, który będzie sercem nowego smartfona. Twórca marki - Carl Pei - zdecydował się ogłosić nazwę chipsetu w dość nietypowy sposób. Użył do tego mema, który pojawił się na jego koncie na twiterze.

Z obrazka jasno wynika, że Nothing Phone zostanie oparty na Snapdragonie 778G+. Jednostka nie jest najsilniejszym procesorem marki Qualcomm dostępnym na rynku, ale znana jest przede wszystkim ze swojej kultury pracy.

Od dłuższego czasu docierały do mnie informacje o tym, że smartfon Carle Pei ma postawić na dobrze zoptymalizowany soft, a nie wyżyłowane podzespoły.

Jednak jak nowy telefon prezentuje się na tle Galaxy A53 - który jest jednym z najpopularniejszych smartfonów ze średniej półki cenowej oraz Xiaomi 12 Lite - który już wkrótce może pretendować do tego samego miana.

Model Galaxy A53 korzysta z procesora Exynos 1280. W testach syntetycznych znacznie lepiej wypada jednostka marki Qualcomm. Tyczy się to zarówno porównań na Antutu jak i GeekBench.

Nie sposób jednak nie zwrócić uwagi na dwie kwestie.

Po pierwsze są to jedynie wyniki testów syntetycznych co sprowadza się do tego, że ta różnica może nie być tak wyraźnie odczuwalna w trakcie codziennego użytkowania, a po drugie nie wiemy ile dokładnie będzie kosztował Nothing Phone. Według wstępnych doniesień jego cena ma wynosić około 500 euro (~ 2300 zł), a więc jest on znacznie droższy od telefonu Samsunga. Dominacja nad modelem Galaxy A53 nie powinna więc zaskakiwać.

Sprawdźmy jednak jak urządzenie prezentuje się na tle Xiaomi 12 Lite, którego cena w polskiej dystrybucji ma wynosić około 2000 zł.

Chiński telefon najprawdopodobniej zadebiutuje z układem Snapdragon 778G. Jest to starszy model procesora, na którym oparty będzie Nothing Phone, a więc naturalnym jest, że osiągnął on gorsze rezultaty w testach niż jego nowsza wersja.

Muszę jednak zaznaczyć, że istnieje również szansa na to by Xiaomi 12 Lite otrzymał układ Snapdragon 7 Gen 1, który prezentuje się znacznie lepiej.

Premiera Nothing Phone'a wzbudza spore emocje, ponieważ pierwszy raz od lat poczuliśmy powiew świeżości na skostniałym rynku mobilnym. Osobiście trzymam kciuki za to by nowy smartfon stał się tym, czym kiedyś dla branży były telefony marki OnePlus.