Znamy specyfikację Xiaomi 12 Ultra! Potężny flagowiec jeszcze w tym roku [25.05.2022]

Chińska marka planuje wkrótce zaprezentować nowy smartfon. Urządzenie ma realną szansę na zdeklasowanie konkurencji.

Xiaomi 12 Ultra Źródło: Twitter.com / LetsGoDigital - Mark Peters

Wygląd urządzenia

Do sieci wyciekły fotografie nowego urządzenia od Xiaomi. Wśród zdjęć znajdują się dwa ujęcia plecków smartfona oraz jedna fotografia przedstawiająca case do Xiaomi 12 Ultra. Wygląda na to, że główna kamera będzie prezentować się nieco inaczej niż na pierwszych renderach. Zmianie uległo położenie lampy błyskowej oraz umiejscowienie czerwonego loga marki Leica. Fotografie przedstawiają modele w białym oraz błękitnym wykończeniu, a także niebieski case.

Xiaomi 12 Ultra Źródło: Twitter.com / Shadow_Leak

Xiaomi 12 Ultra Źródło: Twitter.com / Shadow_Leak

Case do Xiaomi 12 Ultra Źródło: Twitter.com / Shadow_Leak

Na renderach koncepcyjnych smartfon prezentuje się tak:

Xiaomi 12 Ultra Źródło: Twitter.com / HoiIndi

Xiaomi 12 Ultra Źródło: Twitter.com / HoiIndi

Specyfikacja sprzętu

Na Twitterze pojawiły się informacje dotyczące specyfikacji Xiaomi 12 Ultra. Według doniesień, smartfon będzie oferował jedne z najmocniejszych podzespołów dostępnych obecnie na rynku.

Xiaomi 12 Ultra



• 6.73" 2K 120Hz E5 OLED Display, LTPO 2.0, 10bit

• Snapdragon 8 Gen1+

• C2 ISP

• 4900mAh+120W

• 50MP(IMX989, OIS)+48MP(UW, OIS)+48MP(Tele, 120x Zoom) Rear

• 32MP Front

• Android 12



8GB+256GB: ¥5999

12GB+256GB: ¥6499

12GB+512GB: ¥6799

16GB+512GB: ¥7299 — Sam (@Shadow_Leak) May 11, 2022

Nowy sprzęt od Xiaomi ma zostać wyposażony w ogromny 6.73 calowy ekran o rozdzielczości 2K. Zostanie on wykonany w technologii OLED, a prędkość odświeżania wyświetlacza ma wynosić 120 Hz. Dla użytkowników preferujących duże smartfony wydaje się to być sprzęt idealny. Przeglądanie YouTube, oglądanie filmów czy granie w najnowsze produkcje ze Sklepu Play, będzie na takim wyświetlaczu prawdziwą przyjemnością.

Urządzenie zadebiutuje z Androidem 12 wspieranym przez Snapdragona 8 Gen 1+. Smartfon będzie więc jednym z pierwszych sprzętów wyposażonych w nowy procesor marki Qualcomm. Na szczególną uwagę zasługuje również bateria o pojemności 4900 mAh, którą naładujemy akumulatorem o mocy 120 W! Uzyskanie 100% poziomu baterii może więc zająć około 20 minut.

Aparat

Xiaomi 12 Ultra ma posiadać kamerę do selfie o rozdzielczości 32 MP oraz trzy obiektywy umieszczone na tylnej obudowie: główny o mocy 50 MP, ultraszerokokątny o rozdzielczości 48 MP oraz teleobiektyw oferujący 120-krotny zoom.

Główny aparat - umieszczony w centrum okrągłego modułu - najprawdopodobniej będzie sensorem Sony Exmor IMX800. Wyspa znajdująca się na pleckach urządzenia sugeruje jednak znacznie większą ilość kamer. Niestety na ich temat temat nie pojawiło się jeszcze zbyt wiele informacji.

Wiemy jednak, że Xiaomi rozpoczyna współpracę z marką Leica co zostało oficjalnie ogłoszone kilka dni temu. Co więcej, pierwszy smartfon wykorzystujący technologię fotograficzną niemieckiej marki ma pojawić się na rynku już w lipcu. Oznacza to, że Xiaomi 12 Ultra może zostać wyposażony w obiektywy marki Leica.

Xiaomi 12 Ultra Źródło: Twitter.com / LetsGoDigital - Mark Peters

Data premiery

Początkowe przecieki sugerowały, że smartfon zadebiutuje w trzecim kwartale tego roku. Najnowsze przecieki wskazują jednak na o wiele bliższą datę:

Xiaomi 12 Ultra Launches this July - Snapdragon 8+ Gen 1 | Xiaomi x Leica pic.twitter.com/YvcTbv1wfn — TechDroider (@techdroider) May 24, 2022

Premiera Xiaomi 12 Ultra może odbyć się już w lipcu.