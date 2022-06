Znamy specyfikacje iPhone 14 i iPhone 14 MAX! Zmian jest niewiele

W sieci pojawiły się przecieki sugerujące dokładną specyfikację tegorocznych flagowców od Apple.

Źródło: Twitter.com / LetsGoDigitial

Po przyjrzeniu się nowym informacjom możemy powiedzieć jedno - istotnych modyfikacji brak. Podstawowy wariant iPhone'a 14 zostanie oparty na tym samym procesorze co zeszłoroczny model. To samo tyczy się wersji MAX.

iPhone 14 | iPhone 14+



- A15 Bionic

- 6.1 | 6.7 inch 60hz Amoled Display

- 12/12mp back cameras

- 128/256gb/512gb storage & 6gb ram

- 3,279 | 4,325mah battery

- Face ID

- iOS 16



$799 | $899 pic.twitter.com/39oKPCJHxr — Anthony (@TheGalox_) June 28, 2022

Zmian brakuje również w ekranie urządzenia, które nadal będzie posiadało zaledwie 60 Hz odświeżanie obrazu.

Muszę przyznać, że tak niska częstotliwość odświeżania we flagowym modelu z 2022 roku to ogromne rozczarowanie. Tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę cenę smartfona, który w podstawowej wersji ma kosztować 799 dolarów (około 3500 zł), a wariancie MAX 899 dolarów (około 4000 zł)

Baterie w iPhonie 13 oraz iPhonie 14 również są prawie identyczne. Starszy model ma 3227 mAh, podczas gdy nowy zostanie wyposażony w 3279 mAh.

Patrząc na te informacje przychodzi nam do głowy jedna myśl. Apple najwyraźniej zamierza zachęcić klientów do kupowania modeli Pro w dość nieczysty sposób, a konkretniej nie wprowadzając prawie żadnych istotnych zmian do podstawowych wersji smartfona.

Co takiego zobaczymy w modelach 14 Pro oraz 14 Pro MAX, czego nie otrzymają tańsze warianty?

Funkcja Always On Display

Kamera w ekranie zamiast notcha

Nowsze procesory

Lepsze materiały użyte w konstrukcji

120 Hz odświeżanie obrazu

