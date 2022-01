Znamy specyfikację nowego Realme 9 Pro. Jest nieźle! [26.01.2022]

Wyciekła dokładna specyfikacja najnowszego smartfona Realme 9 Pro. Co urządzenie będzie miało w środku?

Do dnia dzisiejszego o najnowszej, zapowiadanej serii 9 widzieliśmy niewiele. Niepotwierdzone informacje sprzed kilku miesięcy wskazują, że będzie ona składać się z czterech modeli, a ich sprzedaż ma ruszyć w I kwartale 2022 roku w Indiach. Dzięki uprzejmości twórców serwisu PassionateGeekz.com możemy pochwalić się znajomością specyfikacji smartfona Realme 9 Pro.

Fot. PassionateGeekz.com

Według przecieku, sercem smartfona ma być procesor Snapdragon 695 Soc, który ma być sparowany z co najmniej 6 GB pamięci RAM. Jeżeli zaś chodzi o pamięć wewnętrzną to również nie ma na co narzekać, w końcu urządzenie ma posiadać nie mniej niż 128 GB. Poza tym Realme 9 Pro ma być wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,6 cala z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Co ciekawe, będzie obsługiwał treści w technologii HDR10.

Na pleckach smartfona umieszczono główny aparat o rozdzielczości 64MP f/1.8, w towarzystwie obiektywu szerokokątnego o mocy 8MP f/2.3 oraz 2MP f/2.5. W środku znajdziemy także baterię o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 33W. Ponadto, co dziwne, urządzenie ma być obsługiwane przez Android 11.

Aktualizacja 26.01.2022

Opierając się na kolejnych przeciekach wszystko wskazuje na to, że najnowszy smartfon Realme 9 Pro będzie wyposażony w układ 6 nm (TSMC) Snapdragon 695 z dwoma rdzeniami opartymi na Cortex-A79 (2,2 GHz). Poza tym urządzenie ma posiadać możliwość wyświetlania w jakości 1080p+ z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz oraz modem 5 G (sub-6 GHz).