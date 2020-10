Znamy szczegóły premiery nowego dodatku do The Sims 4!

Nie da się ukryć swojego rodzaju analogii do dodatku Wyspiarskie Życie, który opierał się na aktywnościach letnich. Śnieżna Eskapada - jak sama nazwa wskazuje - jest jego przeciwieństwem i ma oferować rozgrywkę zimową. Ponadto, nowe rozszerzenie ma wprowadzić mapę mieszkalną, a nie jedynie obszar wakacyjny.

