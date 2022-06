Znamy wydajność w grach kart Intel Arc A730M

Do tej pory znane były osiągi kart graficznych Intela w testach syntetycznych. Teraz poznaliśmy ich wydajność w grach.

Dedykowana karta graficzna Intel Arc A730M „Alchemist” trafiła wczoraj na pierwsze strony gazet. Notebook wyposażony w GPU Intela osiągnął wynik 10 138 punktów w teście 3DMark TimeSpy, co plasuje jego wydajność w tej samej lidze, co procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 3070 dla laptopów. To samo źródło poświęciło trochę czasu, aby zagrać w niektóre gry i podało dane dotyczące wydajności, które umieściłyby A730M w kategorii niższej niż procesor graficzny do laptopów RTX 3070.

Testowany zestaw gier jest raczej niewielki – F1 2020, Metro Exodus i Assassin's Creed Odyssey, i są to dość leciwe pozycje. A730M jest w stanie osiągnąć 70 FPS w 1080p i 55 FPS w 1440p w Metro Exodus. W F1 2020 widzimy 123 kl./s (średnio) w 1080p i 95 kl./s w 1440p. W Assassin's Creed Odyssey A730M zapewnia 38 FPS w 1080p i 32 FPS w 1440p. Liczby te z grubsza pokazują, że A730M jest nieco szybsza niż desktopowa GeForce RTX 3050 i wolniejsza niż desktopowa RTX 3060 lub w tej samej lidze co laptopowa GPU RTX 3060. Te trzy przykładowe tytuły są dość stare, a Intel już wydał stabilne wersje sterowników do Arc Alchemist, więc wyniki kolejnych testów mogą być znacznie lepsze.

Źródło: TechPowerUp