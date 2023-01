Znamy wygląd Galaxy A54 5G! Będzie podobny do modeli z serii Galaxy S23

Nowe smartfony Samsunga pojawią się na rynku w pierwszym kwartale tego roku.

Źródło: Techizo Concept

Galaxy A53 5G jest jednym z najciekawszych smartfonów dla użytkowników poszukujących urządzenia, którego cena nie przekracza dwóch tysięcy złotych. Jego następca - model A54 5G - najprawdopodobniej zadebiutuje w styczniu, a więc już wkrótce będziemy mieli okazję poznać kolejnego średniaka koreańskiej marki.

Przed premierą urządzenia do sieci wyciekły fotografie, na których możemy zobaczyć design urządzenia. Smartfon wygląda nie tylko podobnie do swojego poprzednika, ale i do flagowców z serii Galaxy S23. Wspólnym mianownikiem tych telefonów jest przede wszystkim wysepka z aparatami, która została wtopiona w obudowę urządzenia.

Źródło: MySmartPrice Źródło: MySmartPrice Źródło: MySmartPrice Źródło: MySmartPrice

Smartfon zadebiutuje w czterech wariatach kolorystycznych: białym, czarnym, fioletowym oraz limonkowym. Na froncie urządzenia znajdziemy ekran z wyraźnymi ramkami, kamerę do selfie oraz (najprawdopodobniej) skaner odcisków palców umieszczony pod ekranem.

Źródło: GeekBench

W sieci pojawiły się także pierwsze testy wydajnościowe smartfona. Według platformy Geekbench, aktualny model, Galaxy A53 5G może pochwalić się wynikiem 676 w teście jednordzeniowym oraz 1765 w teście wielordzeniowym. Jeśli więc porównamy to z przeciekami dotyczącymi A54, którego sercem będzie nadchodzący Exynos 1380, różnica jest naprawdę spora - około 15-20% na korzyść nowej konstrukcji. Co więcej, są to dopiero pierwsze testy, możemy więc spodziewać się dalszych optymalizacji i jeszcze wyższych wyników.