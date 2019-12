Znamy wymagania Phoenix Point. Duchowy następca serii X-COM na wyłączność Epic Store

Phoenix Point to długo wyczekiwana gra, o której głośno zrobiło się głównie ze względu na zapowiadaną wyłączność dla sklepu Epic Games Store.

Phoenix Point będzie strategią czasu rzeczywistego, która będzie czerpać wiele elementów z kultowego już cyklu X-COM. Gra przeniesie nas do przyszłości. Podczas prac na Antarktydzie odkryty zostaje wirus, który dziesiątkuje ludzkość na całym świecie. Ludzie przenoszą się do ufortyfikowanych enklaw, w których walczą o przetrwanie ze zmutowanymi stworzeniami. W wielu miejscach oprócz inspiracji serią X-COM znajdziemy wiele nawiązań do klasycznych horrorów oraz literatury grozy.

W grze, jak w typowej strategii, będziemy dbać o ulepszenie bazy oraz eksplorować mapę świata. Znajdziemy na niej nowe osady, surowce oraz oczywiście kolejnych przeciwników do pokonania.

O Phoenix Point zrobiło się głośno w momencie, kiedy pojawiła się informacja o czasowej, rocznej wyłączności dla sklepu Epic Games Store. Przy okazji gra posłużyła do ujawnienia informacji na temat tego, ile Epic Games płaci producentom za wyłączność gier. Z wyliczeń, które powstały w kwietniu 2019 roku wynikało, że "zaklepanie" Phoenix Point dla sklepu Epic kosztowało 2 247 058 dolarów. To pokazuje jak dużo płaci się za wyłączność gier. Skoro w tym przypadku opłacony został w zasadzie wątpliwi potencjał tytułu, można tylko domyślać się ile musiało kosztować wykupienie takich gier jak Metro Exodus.

Wymagania minimalne Phoniex Point wyglądają następująco:

System operacyjny: Windows 7 SP1+, 8, 10

Procesor: Intel Core i3/ AMD Phenom II X3

Pamięć RAM: 8 GB;

Karta Graficzna: Nvidia GeForce GTX 660 /AMD Radeon R9 270

Z kolei wymagania zalecane:

System operacyjny: Windows 7 SP1+, 8, 10

CPU: Intel Core i5 3 GHz/AMD FX series 3.2 GHz

Pamięć RAM: 16 GB

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1060/AMD Radeon R9 390X

A na koniec zostawiam Was z oficjalnym zwiastunem gry.